更正-芝加哥期市：玉米持稳但可能创八个月最大单周跌幅，小麦周线上升

(更正：因英文原文有误，标题和内文第一、二段中玉米期约应为创“八个月”最大单周跌 幅，非“九个月”) 路透悉尼4月1日 - 美国玉米期货价格周五持稳，上日重挫4%，盘中触及10个月低点， 因美国农业部报告显示，春季种植面积远超市场预期，这势将推动玉米期约创八个月最大单 周跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期约 本周跌逾5%，创八个月来最大单 周跌幅。 交投最活跃的小麦期约 本周涨逾2%，为三周来首周上涨。 交投最活跃的大豆期约 本周持平，之前连续四周周线上扬。 美国农业部(USDA)报告显示，美国农户正计划将今年的玉米播种面积增加6.4%至9,360. 1万英亩，将为1944年以来第三大播种面积。 大豆播种面积料为8,223.6万英亩，亦将为第三大播种面积，但低于预测均值。 但分析师指出，最后的播种面积有可能变动，由于USDA调查是在上月早些时候完成的， 大豆价格近来走坚，并且南部遭遇洪灾地区的一些农户可能会在玉米地改种大豆。 USDA估测3月1日玉米库存为78.08亿蒲式耳，高于分析师平均预估的78.01亿蒲式耳，并 创1987年以来的最大季度库存。 大豆库存升至15.31亿蒲式耳，低于分析师预测的15.56亿蒲式耳；小麦库存增至13.72 亿蒲式耳，预估值为13.56亿。 ---------------------------0039GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 472.75 -0.75 -0.16% +1.89% 464.66 55 CBOT玉米 351.50 0.00 +0.00% -4.22% 363.93 20 CBOT大豆 909.75 -1.00 -0.11% +0.08% 889.03 59 CBOT稻米 $9.59 -$0.10 -1.08% -4.44% $10.47 15 美国原油 $38.15 -$0.19 -0.50% -0.44% $36.60 47 汇率 欧元/美元 $1.138 $0.000 +0.04% +0.41% 美元/澳元 0.768 0.002 +0.30% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/白云; 审校 戴素萍/王兴亚)