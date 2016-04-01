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货币新闻 | 2016年 4月 1日 星期五 11:01 BJT

更正-芝加哥期市：玉米持稳但可能创八个月最大单周跌幅，小麦周线上升

(更正：因英文原文有误，标题和内文第一、二段中玉米期约应为创“八个月”最大单周跌
幅，非“九个月”)
    路透悉尼4月1日 - 美国玉米期货价格周五持稳，上日重挫4%，盘中触及10个月低点，
因美国农业部报告显示，春季种植面积远超市场预期，这势将推动玉米期约创八个月最大单
周跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期约 本周跌逾5%，创八个月来最大单
周跌幅。
    
    交投最活跃的小麦期约 本周涨逾2%，为三周来首周上涨。
    
    交投最活跃的大豆期约 本周持平，之前连续四周周线上扬。
    
    美国农业部(USDA)报告显示，美国农户正计划将今年的玉米播种面积增加6.4%至9,360.
1万英亩，将为1944年以来第三大播种面积。
    
    大豆播种面积料为8,223.6万英亩，亦将为第三大播种面积，但低于预测均值。
    
    但分析师指出，最后的播种面积有可能变动，由于USDA调查是在上月早些时候完成的，
大豆价格近来走坚，并且南部遭遇洪灾地区的一些农户可能会在玉米地改种大豆。
    
    USDA估测3月1日玉米库存为78.08亿蒲式耳，高于分析师平均预估的78.01亿蒲式耳，并
创1987年以来的最大季度库存。
    
    大豆库存升至15.31亿蒲式耳，低于分析师预测的15.56亿蒲式耳；小麦库存增至13.72
亿蒲式耳，预估值为13.56亿。
    
    ---------------------------0039GMT----------------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           472.75    -0.75  -0.16%    +1.89%     464.66   55
    CBOT玉米           351.50     0.00  +0.00%    -4.22%     363.93   20
    CBOT大豆           909.75    -1.00  -0.11%    +0.08%     889.03   59
    CBOT稻米            $9.59   -$0.10  -1.08%    -4.44%     $10.47   15
    美国原油           $38.15   -$0.19  -0.50%    -0.44%     $36.60   47
    汇率 
    欧元/美元          $1.138   $0.000  +0.04%    +0.41%
    美元/澳元           0.768    0.002  +0.30%    +0.09%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/白云; 审校 戴素萍/王兴亚)

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