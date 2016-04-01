良运期货：大连豆粕期价积重难返

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
自从去年11月豆粕价格创出低点之后，粕价已经区间振荡了4个多月。近期生猪价格的暴涨与豆粕价格的低迷形成了鲜明对比，部分投资者开始抄底豆粕。但笔者认为，从基本面因素来看，豆粕价格短期依然面临多重压力，很难走升。
从上游看，源源不断涌入港口的廉价进口大豆，是粕价走低的主要因素。3月美国USDA报告显示，美豆压榨量微降且美豆库存调增。USDA库存报告即将公布，市场普遍预计美豆库存可能创下8年新高。由于今年巴西公路、港口等交通基础设施并未导致历年以来的运输问题，预计南美豆或进一步加剧大豆市场的竞争态势。截至3月30日，我国进口大豆库存高达659万吨，同比增加32%。同时，由于过去几个月豆油的价格出现了明显的反弹，油粕比走势强劲，令众多油厂的压榨利润转正。油厂加工信心受到提振，豆粕供给的增加持续打压粕价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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