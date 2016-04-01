良运期货：大连豆粕期价积重难返

自从去年11月豆粕价格创出低点之后，粕价已经区间振荡了4个多月。近期生猪价格的暴涨与豆粕价格的低迷形成了鲜明对比，部分投资者开始抄底豆粕。但笔者认为，从基本面因素来看，豆粕价格短期依然面临多重压力，很难走升。

从上游看，源源不断涌入港口的廉价进口大豆，是粕价走低的主要因素。3月美国USDA报告显示，美豆压榨量微降且美豆库存调增。USDA库存报告即将公布，市场普遍预计美豆库存可能创下8年新高。由于今年巴西公路、港口等交通基础设施并未导致历年以来的运输问题，预计南美豆或进一步加剧大豆市场的竞争态势。截至3月30日，我国进口大豆库存高达659万吨，同比增加32%。同时，由于过去几个月豆油的价格出现了明显的反弹，油粕比走势强劲，令众多油厂的压榨利润转正。油厂加工信心受到提振，豆粕供给的增加持续打压粕价。(完)