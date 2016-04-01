华信万达期货：沪铝仍处上升通道，大连铁矿石期货等待方向确认

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
沪铝主力1605合约整体仍在上升通道之中，上方12000点整数关口压制较强，第五浪的高度有待进一步确认。沪铝连续四日高位盘整，伴有减仓动作，多头主攻意愿有所减缓，短期恐有回调风险。铝市外弱内强格局未变，密切关注价格回调力度，三浪高点不破则可继续跟进多单。
铁矿石主力1609合约高位回调，下方遇阻明显。昨日铁矿石期价日内剧烈振荡，连续三日报收小十字星，多空在此价位分歧较大，减仓动作频现。目前来看，365—390元/吨区间有企稳迹象。后市关注铁矿石头肩顶形态的布局是否成功。短期操作难度加大，可等待方向信号确认。激进者日内逢高沽空，获利离场。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。