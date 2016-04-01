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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:21 BJT

华信万达期货：沪铝仍处上升通道，大连铁矿石期货等待方向确认

以下内容节选自4月1日的《期货日报》：

沪铝主力1605合约整体仍在上升通道之中，上方12000点整数关口压制较强，第五浪的高度有待进一步确认。沪铝连续四日高位盘整，伴有减仓动作，多头主攻意愿有所减缓，短期恐有回调风险。铝市外弱内强格局未变，密切关注价格回调力度，三浪高点不破则可继续跟进多单。

铁矿石主力1609合约高位回调，下方遇阻明显。昨日铁矿石期价日内剧烈振荡，连续三日报收小十字星，多空在此价位分歧较大，减仓动作频现。目前来看，365—390元/吨区间有企稳迹象。后市关注铁矿石头肩顶形态的布局是否成功。短期操作难度加大，可等待方向信号确认。激进者日内逢高沽空，获利离场。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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