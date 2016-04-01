《香港报摘》--其他报纸重要消息4月1日

**明报**

--因发表“红旗报告”被证监会判罚2,300万港元兼公开谴责的穆迪去年提出上诉，昨天证券及期货事务上诉审裁处公布，将对穆迪的判罚款项降至1,100万港元，同时继续维持对穆迪予以公开谴责的原判，并且需要由穆迪承担证监会应付堂费的六成。

--长港敦信 日前入禀高等法院控告警务处长，指警方于今年3月3日持搜查令到长港敦信的办公室搜查，并检取储存在电脑内的文件，因部分文件涉及“法律专业保密特权”，不应在搜查令的范围之内。

**星岛日报**

--复星国际 董事长郭广昌现身香港记者会时称，除降低债务外，公司今年目标是把债息从4.97%降至3.97%；又指公司过往两年业务较集中于欧美及日本市场，今年开始扩大至巴西、俄罗斯及印度等地。

--仁天科技 宣布以约11亿港元收购目标公司51%股本，以进军互联网金融及相关领域，包括大宗商品供应链、信息资讯、物联网仓储物流、交易清算支付等方面的管理与服务。

**苹果日报**

--本地人民币资金池再度收缩，今年2月跌5.3%至9,471亿元人民币，跌幅属历来第二大，再次跌破万亿元水平，分析相信，与当月人币滙价回稳后，投资者纷纷于高位转换成港元有关。

--领展 于新界大埔及葵涌两个商场以共近17亿港元沽出，较估值高逾27%。

**东方日报**

--北京北辰 今年销售目标为118亿元人民币，涉及销售面积90万平方米；可售货值约261万平方米。公司董事长贺江川认为，中央在一线城市推出的调控措施可降低投资性需求，惟三线城市楼市仍需政策支持。今年买地预算约60亿元。

--中国中冶 副总裁兼董事会秘书肖学文称，因铁矿石价格大幅下跌，集团将逐步退出铁矿业务，以优化其资源业务的资产配置。

**文汇报**

--民生银行 去年股东应占净利润461.11亿元人民币，同比增加3.51%；年末减值贷款率为1.6%，比上年年底上升0.43个百分点。

--招商局国际 董事会主席李晓鹏表示，公司将把握“一带一路”的机会，突破欧洲，发展美洲。现正研究单独收购欧洲港口的机会。（完）

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