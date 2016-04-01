港报社评：大学管治现危机，遏止乱象不宜迟--文汇报4月1日

大学教育资助委员会前日公布加强院校管治的报告，强调各院校校董会需要在维护院校自主、学术自由与向公众负责之间取得良好平衡。报告建议，各院校校董会要通过监督风险管理，管控好影响校誉的风险等措施，加强对院校的管治。但是，一些反对派人士和传媒却故意曲解报告内容，声称特首委任校董损害了院校管治云云。这种与事实背道而驰的解释，反映出反对派企图回避大学管治这一核心问题的本质，目的就是要把所谓的院校自主变成他们搞乱大学的护身符，继续把大学变成他们破坏香港繁荣稳定的策源地。当前，教资会和大学当局应及时澄清及采取有效措施，落实教资会报告的有关建议，进一步强化及改善大学的管治，让香港的大学风清气正，真正成为教书育人、维护社会繁荣稳定的促进力量。

近年来，香港的一些大学校园可谓怪事多多、乱象丛生，有些甚至处于管治松弛、是非不清、黑白颠倒的状态。有的大学严重泛政治化，教学科研松弛，导致国际排名下跌；少数高层管理人员不是专心于校务，而是到处飞来飞去，参加各种与校务无关活动；有的对学生管理软弱无力兼无序，少数学生无心求学却过分热衷政治，动辄发起罢课及围堵、冲击行动，搞得大学校董会都不敢在校园内开会；更有少数教师拿着学校给予的优厚薪津，却不务正业、疏于教学，在校园内外大搞政治串连活动，为反中乱港势力鸣锣开道，充当走卒。奇怪的是，他们的言行却未受到校方的任何警示和处分，高薪照拿不误，有的还被推荐拟任更高的职位。此种乱象不能再继续下去了！

校园乱象较为典型的例子，就是发动违法「占中」的「三丑」之一、港大法律学院副教授戴耀廷。他身为大学的副教授，不好好地在学校教书育人，反而热衷校外的政治活动，他在前年秉承了西方反华势力的意旨，发起了旨在搞乱香港社会、冲击「一国两制」的违法「占中」行动。其间，他变成了一个「全职」的政客，利用大学校园的条件，煽动学生投身街头违法行动，严重破坏了香港的法制和社会秩序。针对此种不正常的怪象，大学当局视而不见，听之任之，放任自流。到了「占中」失败，戴耀廷灰溜溜地回到学校时，院方还给他放有薪假期，让他继续不用授课而有大量的时间和精力来谋划卷土重来。最近，戴耀廷更是大肆散播搞乱中国从而实现「港独」的谬论，涉嫌严重违宪违法。

无独有偶。理工大学的专任教师郑松泰也是一个英武的「戴耀廷式 」人物。他挂着大学教师的头衔，同时是激进本土派操控的多间媒体的节目主持人，更是极端激进的「热血公民」的成员之一。郑一直在参与煽动「港独」等违法激进行动，积极策划围攻内地游客，骚扰旺角等地区店舖等极端行动，其严重违法的行为不胜枚举。

还有一些更为严重的事情：在一些大学里，假如管理者想提振校纲，严明校纪，反而会被围攻指责，大学高层也不敢出来主持公道，令到有心者徒呼奈何，仰天长啸。今天的校园乱象，大学校长和其他管理者是负有一定责任的。

反对派人士为了一己之私，不顾香港某些大学的校誉受到严重影响的事实，故意曲解教资会报告，声称特首委任校监有损大学管治。这不仅仅是有意歪曲，更是企图转移视线，藉所谓院校自主的名义，继续把大学变成其为所欲为的独立王国。但是，正如教资会报告指出的那样，大学必须在院校自主和向公众负责之间取得适当平衡。尤其是香港的主要大学，都是由公帑资助的，以香港大学为例，每年政府拨款资助额数以十亿计，这些都是香港纳税人的血汗钱。看到这些乱象，尤其是对香港未来一代产生的恶劣影响，社会大众能不出来发声和监督吗？

许多社会人士和资深教育工作者纷纷指出，虽然院校自主是香港社会的核心价值之一，需要继续维护和发扬光大。但是，目前大学是存在着二者严重的失衡现象，自由有余，管制不足，责任更无，反映出大学的管治潜藏着深层次危机。总之，此种乱象一日不除，大学校园就难以平静。

解决之道在何方？就是要强化和改善大学的管治水平。教资会报告明确指出： 「现代的大学管治制度如要取得成效，校长必须觉得管治组织成员在大学的策略决策过程中有所贡献；另一方面，管治组织也必须觉得他们适时获得所需的资料，让他们能妥善履行职责。或会有人认为，管治组织既受托监督公帑运用，便必然须承担应有责任，经常以机构管治的高标准做好管治工作。此外，他们须确保在履行职责时，顾及公营机构的正当操守：即无私、诚信、客观、向公众负责、开放、诚实和有领导能力。」

该报告从强化管治的角度，提出了从六个方面加强和改善校董会的管治能力和提高管治水平的建议。从管治的角度看，校董会就要肩负起引领方向、制订规范、做好策略规划、管控好风险尤其是校誉风险、定期检讨等工作。从管理的角度看，管理层就要严格按照学校的规章制度办事，对于违反校规的行为，要敢抓敢管。对于违纪的教师和学生，都要一视同仁，按照校规给予适当的处分。这样才能全面提升管治水平，真正令到大学发挥应有的效能，让大学成为提升香港科研水平、拓展国际视野、为香港长期繁荣稳定培养有用人才的重要园地。

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