台湾债市：指标10年券殖利率收低，因20年券标售优预期引多单进场

* 10年指标公债殖利率收跌

* 20年期公债标售优预期，市场气氛偏多

* 下周三105/4殖利率暂看0.80-0.85%

路透台北4月1日 - 台湾10年指标公债殖利率周五收低。交易员指出，受今天标售的20年105/6期公债 利率落预期区间下缘激励，市场气氛由空转多，吸引多单进场，带动殖利率走低。

他们表示，因近来寿险公司大举出脱20年券，加上央行降息后未进一步调降隔夜拆款利率，市场气氛略转偏空；惟随长券卖压渐减，筹码趋于稳定，及短线殖利率弹幅不小，促使大家回头做多。

〞殖利率下来是因为市场觉得今天标的不错，集中度又高，多方顺势而为。〞一位大型商银交易员说。

他们指出，从今天标债结果银行业得标比重高达84.67%来看，显示银行体系资金非常多，且对未来景气看法趋保守，亦使市场气氛偏空转多，带动五年及10年券殖利率收低；惟随殖利率走低，来自银行的卖压即出笼，料短线殖利率下档空间有限。

台湾央行周五表示，财政部委托标售的20年105/6期公债得标利率为1.36%，此大致符合市场预估的1.36-1.40%区间，较前期同年期公债的1.496%跌13.6个基点。

交易员预估，下周三10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.85%；五年券105/5期殖利率区间估在0.51-0.56%。下周一和周二为台湾儿童节及清明节假期，金融市场休市。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 105/5 -1.45 0.5555% 0.5450-0.5725% 61.5

10 105/4 -2.37 0.8312% 0.8260-0.8555% 19.0

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5 105/5 0.5555%

3 104/1 没有成交