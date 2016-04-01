港报社评：姑息只会养痈为患，须与港独划清界线--明报4月1日

港独议题发展至有人组党，开宗明义目标是建立「香港共和国」，显示港独由所谓言论自由演化为实际行动，事态性质不一样了，北京的应对也不一样了。港独之疯狂和对香港的危害，不言自明，只是综观当今政坛，不乏政客甚至政团对港独取态暧昧，为之开脱，客观上给搞港独的人创造空间。不知道政客政团在打什么算盘，不过，若整体社会不认真严肃体待，让港独在姑息的氛围中寻机滋长，摆在前头的将是香港走向末路的结局。目前还可以防止发生最坏情况，前提是整体社会勿再姑息港独，要拿出勇气与之划清界线，使其陷于孤立，让它死灭在萌芽状态。

近年港独思潮之萌芽，始于占领运动，少数年轻人认为此乃香港出路，然后是港大学生刊物《学苑》多次发表文章，提出所谓「香港民族」、「主权国」等理论。对于这些思潮，当时被认为只是少不更事年轻人，发泄对政改的不满而已，不足为虑；特首梁振英在施政报告提出港独议题，表示值得警惕，被批评为打压言论自由。今时今日发展至有人组织「香港民族党」，此举不知道是否有其他背景，总之出面的是年轻人，起码有年轻人就港独不仅「坐而言」，而是「起而行」了。若现在还说港独仅属年轻人的莽撞，难以令人信服。

过去一段日子以至到现在，社会上、特别是不乏政界中人把「港独」界定为言论自由范畴，认为当局不应遏制讨论。另外，同样不乏政界中人在触及港独议题时，表示不认同、不应该或不切实际等说法之余，经常都话锋一转，就把港独萌芽归咎中央、归咎政府、归咎施政。他们说港独是被逼出来，就差未说「港独有理」而已；即使在旺角暴乱中，街头响起「香港独立建国」的叫嚣，他们仍然听而不闻，或是将之说成官逼民反。 港独事态由所谓言论自由发展至搞组织行动，就是这两年的事，演化可谓迅速。是什么力量促使「年轻人」一步就与北京摊牌？尚待观察。不过，两年来，整体社会对港独议题未够严肃认真看待，一些政客政团甚至以种种藉口，给涉及港独的人和行为加以包容、保护甚至开脱，客观上给港独创造和开拓了空间。这些情况，不能说与港独的滋长没有关系。

其实，检视近年政治生态，政坛上「独气」不弱，个别取态激进议员甚至在立法会提出「全民制宪」议案；泛民政客党派争相向本土靠拢，个别政团提出的「自主」，在论述上与「独立」的区别，已经甚为模糊。今次「香港民族党」成立之后，部分政界中人祭起法律条文和程序，与其他议题一样把事态往泥浆摔角扯去；至于是否应该搞港独、搞港独对香港以至全体港人的危害，对于他们来说好像不重要。真的是这样吗？即使操作法律、程序，把「香港民族党」「保护」起来，对香港有什么好处？对什么人有好处？谁可以回答这些问题？

香港在港英治下之时，无人认为香港会独立，因此未有完备法律规定应对。回归之后，本来特区政府要就《基本法》23条立法，禁止分裂国家等行为，但是13年前胎死腹中，至今立法无期。若就应对分裂国家、港独等行为，本港目前仍然缺乏足够法律依据，怎样「法办港独」是一大考验。不过，《基本法》附件三规定可在香港特区实施的全国性法律，可以增减，设若本港法律真的无法对付分裂国家和港独行为，北京为了维护国家主权、安全，谁又可以排除北京不会把已经通过实施的分裂国家法和国家安全法等法律，按附件三的规定在香港实施？相信无人天真到会认为北京就让法律的不完备而容许香港分裂出去成为独立国家吧！

香港前途发展到港独与反港独的斗争，是最坏状况，因为这是对「一国两制」的根本冲击；现在港独刚萌芽，尚有转圜余地。撇除国家民族统一团结的愿景，从香港本位自私出发，港独没有丝毫胜算，但是对香港的危害显而易见，它会毁了香港。有人搞港独，此乃个人抉择，且待法律如何整治。至于整体社会，从香港利益最大公约数出发，大家都有责任尽一分力，主要是拿出勇气向港独说不！特别是政客和政团更不要再为港独创造更多空间，要与港独划清界线，让港独在社会上陷于孤立，死灭于萌芽状态，使香港免于走上绝路。

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