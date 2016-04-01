港报社评：不要让网络文化牵住鼻子走--信报4月1日

传统传媒步入寒冬，今天起又有一份拥有十七年历史的报章「暂停出版」，不禁让人唏嘘不已。有分析认为，方兴未艾的网络文化很大程度上缩窄了传统传媒的生存空间。如此论调确有其事实基础，毕竟愈来愈多人只爱在手机和电脑看新闻和接收资讯，愿意拿起一份实体报章细阅内容者买少见少，纸媒销量下跌乃全世界的趋势，并非香港独奏的悲歌。随之而起的另一可能出路是经营网媒，然而目前尚难以断定其盈利能力，新闻工作者无不为此搜索枯肠。

网络文化沛然莫之能御，到底为人类社会带来怎样的转变？中大政治与行政学系高级讲师蔡子强近日以〈成也网络，败也网络〉为题撰文，他引述台湾《商业周刊》一篇文章〈后悔用脸书发起「阿拉伯之春」？埃及革命推手：社群媒体让世界更耸动、更一面倒……〉，内容值得大家深思。简单来说，网络是一把有利有弊的双面刃，既可带来希望，但一不小心即让人类社会变得充满对抗性的仇恨。

二○一一年，阿拉伯之春的民众运动席卷埃及，独裁者穆巴拉克被推翻。古奈姆（Wael Ghonim）是Google中东及北非地区行销经理，当时是阿拉伯之春的重要推手，后来甚至被美国《时代》杂志评选为「全球最有影响力的一百人」之一。昔日踌躇满志透过互联网推动埃及反政府示威的古奈姆，认为网络可以改变世界，但经过几年沉淀，如今产生完全不一样的想法，他公开承认：「我曾讲过，想要解放社会的话，你需要的，其实只是网络，但我错了！」古奈姆之错，错在低估了网络的负能量与破坏力，最终让社会撕裂得非友即敌。

对于网络尤其是社群媒体之弊，古奈姆归纳出五大症结。一：当中散播了大量的偏见和谣言；二：人们创造了自己的同质层，往往只和观点相同的人沟通，在社群媒体的协助下，取消关注或屏蔽意见不同的其他人；三：网上讨论会很快激发大家动怒；四：由于社群媒体快速、简短的特性，人们很快就跳到了结论，在此情况下，很难表达出复杂、深入的观点；五：社群媒体被设计为利于传播而非参与，利于张贴而不是沟通，利于浅薄的观点而非深度的讨论。

古奈姆针对网络文化的当头棒喝，香港人是不是感同身受？特别是经历过占领运动的洗礼之后，社会撕裂已是摆在眼前的残酷现实。相对于谋求平衡报道的传统传媒，网上言论不在乎公信力，不计较逻辑性，甚至乎不理会事实与真相，总之一切立场先决，第一时间表态骂了再算，但求一句话或者一张图把对方「秒杀」，哪怕散播大量的偏见和谣言是否煽动仇恨。传统传媒报道有误，必须承受读者唾弃的压力，可是，留言谩骂的广大网民究竟是谁？没名没姓也就没有责任，结果是没完没了的党同伐异，当中夹缠着不堪入目的粗言秽语。

不妨这么说，急速冒起的极端主义例如「港独」，实拜网络文化所赐。人们创造了自己的同质层，以为群组之内有人「给like」即等于得到支持，就算「建立香港共和国」那么虚无缥缈的天真想法也觉得可行。殊不知，极端主义随时误人误己，浅薄的观点令社会因偏激而沉沦。

埃及在穆巴拉克被推翻之后，政局混乱依旧，如果说网络力量有助于推动阿拉伯之春，那么同一个网络力量似乎无助于构建真正的民主。至于香港，透过网络的确号召了很多人上街参与占领运动，但这个运动发展下来的一大特色是「你不代表我」，网络没有显示出达成共识的功能，遑论解决问题的方法。

诚然，互联网提供了方便快捷的海量资讯，否则不会有那么多人宁愿滑手机也不看报章，问题是，大家必须学懂独立思考，尤其要明辨真伪与是非，不要让网络文化牵住鼻子走。那些「一句话震惊十三亿人」的夸夸其谈，少看为妙。

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