港报社评：零售业急解困，再造“物超所值”--经济日报4月1日

本港2月零售销货总额急挫，除因年初股楼齐泻，损港人消费意慾外，不少港人实非囊中羞涩，却感在港消费物非所值，宁离港豪花。零售业要捱过低潮，须重振「物超所值」招牌。

本港零售业寒意渐浓，昨公布的2月份零售业销货总值，较去年同期急挫20.6%，此令港人忧虑以服务业为主的本港经济，恐更雪上加霜。

零售表现欠佳，故因旅业续陷低迷，且年初本港股市、楼市调整压力骤增，负财富效应直接冲击港人高端消费，如2月汽车销售额便大挫两成。港人对经济前景忧虑日增，购物自更克制。

值得留意的是，本港消费表现虽不济，但港人外游意慾却极高涨，如今年首两个月，港人赴日本旅游人数较去年同期激增4成，赴台湾旅游的港澳居民，2月亦增逾一成七。反映不少港人非没钱消费，而是宁愿在港节俭、外出豪花。造成如此现象，关键是本港购物「物超所值」形象不再，背后症结至少有二。

其一，本港消费昂贵。过去十多年的旅业黄金时期，造成租金、薪金成本大幅飈升，零售业经营成本日益高企，令本港各项生活成本与物价亦水涨船高。且在港元相对强势，不少外币滙价低企下，到外地旅游顺道购物，价钱便宜得令港人发笑。向来精明的港人，自然外游豪买。

其二，本港服务水准下降。本港零售业服务水平下降，不少港人深有同感，往往出外购物消费，却因销售人员人手紧张，或态度欠佳，花钱却换来一肚子气。部分有消费能力的港人，遂感与其在港「贴钱买难受」，不如到服务水平较佳的外地，享更佳购物体验。

随着本港旅业，尤其占最大市场的内地客人数难有起色，本港零售业要捱过低谷，必须深耕本地市场、留住本地消费者。尤其在廉航兴起、外游资讯充斥的今天，本港零售业面对的竞争，并非仅本港同业，更有邻近地区。本港零售业要挽回劣势，迎战难在短期化解的零售业调整痛楚，必须重新擦亮「物超所值」的招牌。

此须业界提升价格敏感度，让一向精打细算的港人，亦认同在港购物价格相宜，与外地相差无几，更愿在港满足购物需要；业界更须大力提升服务质素，莫再令港人感到被待慢，热诚待客以解本地消费者悭囊。如此才能进一步挖掘本地消费潜力，捱过零售业调整期。

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