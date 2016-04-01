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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:00 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段持平，但有下行趋势

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* 美元指数在亚洲市场持平，尽管中国3月份PMI数据强劲

* 多个市场下跌：日经指数跌2.1%，沪综指跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，西德克萨斯中质油跌0.3%

* 四日下跌造成看跌信号，若收于2016年低点94.57之下，则看向去年10月份低点93.80

* 纽约时段低点94.31以及昨日伦敦时段高点95.02，分别为初步支撑位和阻力位

* 图表： reut.rs/1RsRxAZ

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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