台湾债市：指标券殖利率早盘因空头回补走跌，标债前观望气氛浓

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北4月1日 - 台湾10年指标公债殖利率周五早盘下跌。交易员表示，因稍后将标售的20年券殖利率报价略为转强下，促使空头进场回补，带动殖利率开盘小升后转为走跌。
他们指出，央行降息后债市即利多出尽，料短期内不太可能有更大的利多题材出现，市场静待今天将标债结果，观望气氛浓厚，交投冷清。
〞大家都想看今天标出来结果怎样，早盘交易意愿不高。〞一位大型银行交易员说。
他们说，近期有寿险公司大卖20年冷券，目前观察卖压已解除，且早盘20年券冷券买盘出现略为转强的迹象，空头进场回补，带动殖利率反转走低。
他们并称，今天市场除静待标债结果外，因今晚美国将公布非农就业人口数据，若该数据没有太大意外，下周台债料依旧没有方向。
本地时间11:12，五年券105/05期 跌2基点至0.5500%；10年期公债105/4 殖利率跌2.49基点至0.8300%，成交11.0亿台币；台股加权指数 则跌0.99%。
稍后将标售20年期公债105/6 。路透调查显示。央行这次只降息半码，且未调降隔夜拆款利率，显然央行降息边际效益已递减；再加上近期有大型寿险公司大卖20年期冷券，因潜在卖压沉重，料殖利率大幅下跌空间有限，本期得标利率落在1.36-1.40%。
美国指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.774%，较周三下跌5.6个基点，10年期公债收益率第一季下跌50个基点，为自2012年第二季以来的最大季度跌幅。
交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.85-0.86%。五年券区间则在0.57-0.58%。
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--《综述》美国就业市场强势依旧，制造业冬去春来 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算