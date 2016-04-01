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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 11:33 BJT

台湾债市：指标券殖利率早盘因空头回补走跌，标债前观望气氛浓

路透台北4月1日 - 台湾10年指标公债殖利率周五早盘下跌。交易员表示，因稍后将标售的20年券殖利率报价略为转强下，促使空头进场回补，带动殖利率开盘小升后转为走跌。

他们指出，央行降息后债市即利多出尽，料短期内不太可能有更大的利多题材出现，市场静待今天将标债结果，观望气氛浓厚，交投冷清。

〞大家都想看今天标出来结果怎样，早盘交易意愿不高。〞一位大型银行交易员说。

他们说，近期有寿险公司大卖20年冷券，目前观察卖压已解除，且早盘20年券冷券买盘出现略为转强的迹象，空头进场回补，带动殖利率反转走低。

他们并称，今天市场除静待标债结果外，因今晚美国将公布非农就业人口数据，若该数据没有太大意外，下周台债料依旧没有方向。

本地时间11:12，五年券105/05期 跌2基点至0.5500%；10年期公债105/4 殖利率跌2.49基点至0.8300%，成交11.0亿台币；台股加权指数 则跌0.99%。

稍后将标售20年期公债105/6 。路透调查显示。央行这次只降息半码，且未调降隔夜拆款利率，显然央行降息边际效益已递减；再加上近期有大型寿险公司大卖20年期冷券，因潜在卖压沉重，料殖利率大幅下跌空间有限，本期得标利率落在1.36-1.40%。

美国指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.774%，较周三下跌5.6个基点，10年期公债收益率第一季下跌50个基点，为自2012年第二季以来的最大季度跌幅。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.85-0.86%。五年券区间则在0.57-0.58%。

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--美国债市：公债录得2011年来最佳季度表现，今日价格上涨

--《综述》美国就业市场强势依旧，制造业冬去春来 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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