《美国上市公司业绩公布日程表》--4月1日至4月8日

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
汤森路透4月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 05-4-2016 BMO DRI.N Q3 2016 Darden Restaurants Inc 05-4-2016 12:00 WBA.OQ Q2 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 06-4-2016 BMO STZ.N Q4 2016 Constellation Brands Inc 06-4-2016 BMO MON.N Q2 2016 孟山都(Monsanto) 06-4-2016 AMC BBBY.OQ Q4 2015 Bed Bath & Beyond Inc 07-4-2016 BMO CAG.N Q3 2016 ConAgra Foods Inc 07-4-2016 BMO KMX.N Q4 2016 Carmax Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 戴素萍 审校 龚芳)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。