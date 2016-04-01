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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 12:07 BJT

中国货币市场：季末因素消退资金供给恢复，4月谨慎应对缴税等扰动

路透上海4月1日 - 随着季末MPA(宏观审慎评估体系)考核等因素消退，中国银行间市场
周五资金供给明显恢复，加之今日公开市场逆回购放量，主要回购利率均有下行。
    
    交易员称，4月将有首季税款缴纳，加之外汇占款形势难言乐观，流动性管理仍不可掉
以轻心。至于上日首次出现负值的离岸人民币隔夜拆借 ，在季末缴纳存准影响
过后，最新报在1.4555%。
    
    上海一银行交易员表示，今日大行出资明显增加，资金供给恢复，但过了季末“也不要
太乐观，(4月)缴税比较多，估计还是紧平衡。”
    
    在央行未明确表示银行之间的质押式回购是否纳入MPA考核前，上日包括大型银行在内
的不少银行不愿出资，加剧流动性紧张态势。
    
    中国央行公开市场今日进行了1,400亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%。据此计算，
本周将净投放150亿元。 
    
    中国央行自2016年起采取“宏观审慎评估体系”(MPA)，取代现有的差别准备金动态调
整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次
评估将在今年一季度结束后实施。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9833     2.0955      -11.22
         七天      2.2809     2.3443       -6.34
         14天     3.1433     3.5094      -36.61
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.8900     0.7500     +214.00
         七天     2.0550     1.5000      +55.50
         14天    2.1500     2.2100       -6.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0200       -2.00
         七天   2.4500     2.3000      +15.00
         14天  3.3500     3.4000       -5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0140     2.0170       -0.30
         七天       2.3200     2.3250       -0.50
         三个月     2.8385     2.8248       +1.37
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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