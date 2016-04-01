中国货币市场：季末因素消退资金供给恢复，4月谨慎应对缴税等扰动

路透上海4月1日 - 随着季末MPA(宏观审慎评估体系)考核等因素消退，中国银行间市场 周五资金供给明显恢复，加之今日公开市场逆回购放量，主要回购利率均有下行。 交易员称，4月将有首季税款缴纳，加之外汇占款形势难言乐观，流动性管理仍不可掉 以轻心。至于上日首次出现负值的离岸人民币隔夜拆借 ，在季末缴纳存准影响 过后，最新报在1.4555%。 上海一银行交易员表示，今日大行出资明显增加，资金供给恢复，但过了季末“也不要 太乐观，(4月)缴税比较多，估计还是紧平衡。” 在央行未明确表示银行之间的质押式回购是否纳入MPA考核前，上日包括大型银行在内 的不少银行不愿出资，加剧流动性紧张态势。 中国央行公开市场今日进行了1,400亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%。据此计算， 本周将净投放150亿元。 中国央行自2016年起采取“宏观审慎评估体系”(MPA)，取代现有的差别准备金动态调 整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次 评估将在今年一季度结束后实施。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9833 2.0955 -11.22 七天 2.2809 2.3443 -6.34 14天 3.1433 3.5094 -36.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8900 0.7500 +214.00 七天 2.0550 1.5000 +55.50 14天 2.1500 2.2100 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0200 -2.00 七天 2.4500 2.3000 +15.00 14天 3.3500 3.4000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0140 2.0170 -0.30 七天 2.3200 2.3250 -0.50 三个月 2.8385 2.8248 +1.37 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)