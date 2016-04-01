金属期市：期铜攀升，逆转昨日因季末抛盘出现的跌势

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
中国铜冶炼厂正寻求将第二季现货铜加工精炼费用(TC/RC)从目前水平提高至多12%。
几内亚和布基纳法索两国的部长本周表示，两国计划收回数百个未使用的矿业许可，重新进行拍卖。
中国钢铁大省河北已经要求地方政府加快钢铁行业重组和削减过剩产能的步伐，还将鼓励钢厂增加出口。(完)
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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。