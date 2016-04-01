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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:11 BJT

金属期市：期铜攀升，逆转昨日因季末抛盘出现的跌势

中国铜冶炼厂正寻求将第二季现货铜加工精炼费用(TC/RC)从目前水平提高至多12%。

几内亚和布基纳法索两国的部长本周表示，两国计划收回数百个未使用的矿业许可，重新进行拍卖。

中国钢铁大省河北已经要求地方政府加快钢铁行业重组和削减过剩产能的步伐，还将鼓励钢厂增加出口。(完)

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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张涛)

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