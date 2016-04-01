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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:30 BJT

台湾股市：早盘下跌，受科技权重股跌势拖累

路透台北4月1日 - 台湾股市周五早盘下跌，受台积电 等科技权重股的跌势拖累。

0136GMT时，台湾加权股价指数 跌0.7%至8,682.61点，上日收于8,744.83点。

该股指3月上涨了约4%，部分受助于外资买盘，外资3月买超台股1,600亿美元。

电子类指数 跌0.9%，金融保险类指数 跌0.8%。

权重最大的股票台积电下滑1.5%。(完)

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