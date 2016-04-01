中国新债：国开行下周四增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海4月1日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(7日)招标增发 两期固息债，总额不超过150亿元人民币，期限包括10年和20年。 其中，10年期为国开行2016年第10期增发债，票面利率为3.18%；20年期为2016年第五 期 增发债，票面利率为3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期增发债、2016年第五期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 4月7日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/11 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/8-4/11 上市日 4/13 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% ----------------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。