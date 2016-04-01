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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:38 BJT

中国新债：国开行下周四增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

路透上海4月1日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(7日)招标增发
两期固息债，总额不超过150亿元人民币，期限包括10年和20年。
    
    其中，10年期为国开行2016年第10期增发债，票面利率为3.18%；20年期为2016年第五
期 增发债，票面利率为3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期增发债、2016年第五期增发债
    ----------------------------------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        4月7日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4/11
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          4/8-4/11
    上市日          4/13
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    ----------------------------------------------------------------------(完)
                          
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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