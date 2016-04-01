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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:57 BJT

更新版 1-韩国数据：3月出口同比降幅为四个月最低，对中国出口仍疲弱

尽管出现改善，但数据未能消除分析师对全球需求反弹的疑虑。汤森路透计算显示，韩国3月平均每工作日出口额为17.9亿美元，低于2月的18.2亿美元。

“我不认为已经触底，看看全球经济的状况，出口增长将无法在今年转为正值，”大信经济研究院分析师June Park表示。

数据显示，韩国3月对最大出口市场中国的出口连续第九个月下滑，对美国出口经历2月短暂增加后再度下滑。

油品出口同比骤降41.6%，继续对整体出口造成拖累。产业通商资源部表示，油品、石化产品和船舶占到3月整体出口下滑的69%。

Park称，来自中国的需求疲弱，料将继续拖累出口。

许多市场参与者预计韩国央行将下调指标利率以提振经济，并且可能让韩元走贬。

韩元兑美元3月升值8.2%，创七年来最大月线升幅。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 白云/许娜)

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