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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:45 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易随亚币拉回整理，观望美国非农就业报告出炉

路透台北4月1日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易随亚币拉回整理。汇银人士指出，由于台币连两日涨幅累计已逾4角，以及今日稍晚美国将公布非农就业报告等变数当前，带动短多获利了结卖压增温，令台币盘初趋跌靠向32.300关口。

汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.86亿美元，量能持稳上日同时段，早盘外资动向尚未明朗，而出口商则在32.250上方抛汇意愿渐增，可望收敛台币跌幅不致于过大，盘势暂定调为涨多回档，后续关注4月外资动向是否延续3月大举汇入态势。

〞尽管叶伦说升息要谨慎，但非农数据如果太好，也可能提前升息。〞一位公营银行交易员说。

此外，一不愿具名金管会官员对路透表示，周三当日外资净汇入1.84亿美元，3月份净汇入高达56.59亿美元，截至目前累计净汇入达1,999.32亿美元。

全球投资者目前静候美国非农就业报告出炉，以寻找货币政策前景的线索。美元指数 小跌至94.565，第一季跌逾4%，创2010年第三季以来最差单季表现。上日曾触及五个月低位94.319。

今日台币实质交易区间在32.208-32.300，上日实质交易区间在32.154-32.282。

本地时间10:30，韩元兑美元 报1,148.6，上日收在1,143.5；台股加权指数 则跌0.96%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.251/32.281，上日收在32.120。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.200-32.350

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数小跌，静候非农就业报告

--中国人民币兑美元中间价 为6.4585元,上日收报6.4490元 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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