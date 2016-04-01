台湾汇市：台币盘初实质交易随亚币拉回整理，观望美国非农就业报告出炉

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北4月1日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易随亚币拉回整理。汇银人士指出，由于台币连两日涨幅累计已逾4角，以及今日稍晚美国将公布非农就业报告等变数当前，带动短多获利了结卖压增温，令台币盘初趋跌靠向32.300关口。
汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.86亿美元，量能持稳上日同时段，早盘外资动向尚未明朗，而出口商则在32.250上方抛汇意愿渐增，可望收敛台币跌幅不致于过大，盘势暂定调为涨多回档，后续关注4月外资动向是否延续3月大举汇入态势。
〞尽管叶伦说升息要谨慎，但非农数据如果太好，也可能提前升息。〞一位公营银行交易员说。
此外，一不愿具名金管会官员对路透表示，周三当日外资净汇入1.84亿美元，3月份净汇入高达56.59亿美元，截至目前累计净汇入达1,999.32亿美元。
全球投资者目前静候美国非农就业报告出炉，以寻找货币政策前景的线索。美元指数 小跌至94.565，第一季跌逾4%，创2010年第三季以来最差单季表现。上日曾触及五个月低位94.319。
今日台币实质交易区间在32.208-32.300，上日实质交易区间在32.154-32.282。
本地时间10:30，韩元兑美元 报1,148.6，上日收在1,143.5；台股加权指数 则跌0.96%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.251/32.281，上日收在32.120。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.200-32.350
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--《全球汇市》美元指数小跌，静候非农就业报告
--中国人民币兑美元中间价 为6.4585元,上日收报6.4490元 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算