中国新债：进出口行下周四招标增发至多180亿三期债，期限三、五、10年

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海4月1日 - 中国进出口银行周五公告，将于周四(7日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债分别为该行今年第一期 的第五次增发、第二期 的第六次增发，以及第三期 的第六次增发，票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一期、二期和三期增发债
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招标规模上限 3/5/10年：60亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 4月7日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月11日
起息日 2月22日
发行期 4月7日-4月11日
上市日 4月13日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。