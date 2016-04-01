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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 10:49 BJT

中国新债：进出口行下周四招标增发至多180亿三期债，期限三、五、10年

路透上海4月1日 - 中国进出口银行周五公告，将于周四(7日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债分别为该行今年第一期 的第五次增发、第二期 的第六次增发，以及第三期 的第六次增发，票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。

具体发行条款如下：

2016年第一期、二期和三期增发债

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招标规模上限 3/5/10年：60亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 4月7日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月11日

起息日 2月22日

发行期 4月7日-4月11日

上市日 4月13日

手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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