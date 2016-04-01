日本股市：日经指数挫近3%创一个月低点，短观利空令市场信心急冻

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
日本央行周五稍早发布的一份短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第一季降至近三年来最低，且预期未来一季还会恶化。
交易商称，这份报告突显出日本经济需要更多刺激措施来扶持，但日本央行可用的工具已经寥寥无几。日圆走强令人担忧出口商的获利受到影响。企业信心方面的坏消息进一步加剧了投资者的风险厌恶情绪。
“有关‘安倍经济学’已经失败的谈论恐怕会越来越多，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi说道，“要求政府出台刺激举措的压力会加大，并且会有更多人呼吁政府推迟上调消费税的计划。”
美元兑日圆在第一季下跌逾6%。日圆走强损及日本出口商的获利，打压这类股票。日产汽车 跌4.1%，本田汽车 挫跌4.5%，爱德万测试(Advantest) 下挫5.0%。
Panasonic Corp 大跌11%，因公司预计2018会计年度营收较此前设定的目标低12%。
东证股价指数 早盘下挫2.77%至1,309.87点，33个分类指数全部跌至平盘下方。
JPX-日经400指数 跌2.88%至11,811.95点。（完）
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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