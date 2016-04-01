日本股市：日经指数挫近3%创一个月低点，短观利空令市场信心急冻

日本央行周五稍早发布的一份短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第一季降至近三年来最低，且预期未来一季还会恶化。

交易商称，这份报告突显出日本经济需要更多刺激措施来扶持，但日本央行可用的工具已经寥寥无几。日圆走强令人担忧出口商的获利受到影响。企业信心方面的坏消息进一步加剧了投资者的风险厌恶情绪。

“有关‘安倍经济学’已经失败的谈论恐怕会越来越多，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi说道，“要求政府出台刺激举措的压力会加大，并且会有更多人呼吁政府推迟上调消费税的计划。”

美元兑日圆在第一季下跌逾6%。日圆走强损及日本出口商的获利，打压这类股票。日产汽车 跌4.1%，本田汽车 挫跌4.5%，爱德万测试(Advantest) 下挫5.0%。

Panasonic Corp 大跌11%，因公司预计2018会计年度营收较此前设定的目标低12%。

东证股价指数 早盘下挫2.77%至1,309.87点，33个分类指数全部跌至平盘下方。