路透调查：美国基金经理3月建议减少股债投资，增加另类资产持仓

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透3月31日 - 路透周四公布一项调查结果显示，3月美国基金经理人建议减少股票及债券持仓，另类资产(alternative investment/另类投资)的持仓比例则升至接近四年高点，以寻求更为优渥的报酬。
基金经理人寻求扩大对衍生品及大宗商品等非传统工具的投资，建议持仓比重由前月的4.1%提高至本月的6.2%。
Falcon Advisors总裁Tom O'Neil表示，“过去几年不受待见的领域蕴藏最多契机。”
这同时也对冲了股市波动及中国带动全球经济放缓疑虑等风险。
在预期今年只会缓步升息，特别是在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席周二对升息持保守态度之后，投资人回避债券。
股市今年年初也下跌，尽管之后有所回升。这次对13家美国基金所进行的调查显示，3月股票建议配置比重降至51.7%，前月为51.9%。
模型投资组合中的债券持仓连续第三个月下滑，从37.2%降至35.7%，略低于上年同期水准。
现金持仓为4.4%，持平于2月水准，且为去年6月以来最高。
从区域配置来看，北美资产配置比重有所下降，股票比重从68.3%降至64.4%，为逾一年来低点。
固定收益投资组合的状况也相似，基金经理人降低北美债券建议持仓比重至66.1%，创28个月以来最低，2月时为71.8%。
在降低北美资产比重同时，基金经理人建议增持英国、新兴欧洲及日本资产。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。