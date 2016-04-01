路透调查：美国基金经理3月建议减少股债投资，增加另类资产持仓

路透3月31日 - 路透周四公布一项调查结果显示，3月美国基金经理人建议减少股票及债券持仓，另类资产(alternative investment/另类投资)的持仓比例则升至接近四年高点，以寻求更为优渥的报酬。

基金经理人寻求扩大对衍生品及大宗商品等非传统工具的投资，建议持仓比重由前月的4.1%提高至本月的6.2%。

Falcon Advisors总裁Tom O'Neil表示，“过去几年不受待见的领域蕴藏最多契机。”

这同时也对冲了股市波动及中国带动全球经济放缓疑虑等风险。

在预期今年只会缓步升息，特别是在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席周二对升息持保守态度之后，投资人回避债券。

股市今年年初也下跌，尽管之后有所回升。这次对13家美国基金所进行的调查显示，3月股票建议配置比重降至51.7%，前月为51.9%。

模型投资组合中的债券持仓连续第三个月下滑，从37.2%降至35.7%，略低于上年同期水准。

现金持仓为4.4%，持平于2月水准，且为去年6月以来最高。

从区域配置来看，北美资产配置比重有所下降，股票比重从68.3%降至64.4%，为逾一年来低点。

固定收益投资组合的状况也相似，基金经理人降低北美债券建议持仓比重至66.1%，创28个月以来最低，2月时为71.8%。