主要国家经济指标预测--4月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 3月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 2月 +2.0% -7.5% 民间住宅建筑许可 -- -6.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +6.9% 网路招聘广告 -- -1.3% 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.40% 0830 英国Markit/CPIS建筑业PMI 3月 54.0 54.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正6.4 正5.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.6% -1.0% (较上年同期) -4.0% -2.9% 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 3月 -- 720.8 1400 美国就业趋势指数 3月 -- 129.1 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -1.7% +1.6% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.2% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月修正值 -- -2.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.8% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,657.6 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- 15.0% 产能利用率 -- 93.2% 4月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -8.2% -10.4% 进口(较上年同期) -13.8% -13.1% 贸易收支(亿美元) 顺差98 -- 0100 中国官方制造业PMI 3月 50.2 49.3 官方非制造业PMI 3月 53.8 -- 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 -- 0145 中国财新制造业PMI 3月 49.7 48.2 0200 日本日经制造业PMI 3月 49.1 -- 0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 +0.8% +0.5% (较上年同期) +5.7% +5.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -0.2% -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 53.2 51.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 53.5 52.5 0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.7 50.4 0800 意大利失业率 2月 11.7% 11.5% 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.6 51.4 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.0 51.2 1230 美国非农就业岗位(万人) 3月 增加21.5 增加20.5 民间就业岗位(万人) 增加19.5 增加19.7 制造业就业岗位(万人) 减少2.9 增加0.2 政府部门就业岗位(万人) 增加2.0 -- 失业率 5.0% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.5 劳动力就业参与率 63.0% -- 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 51.5 -- 1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 51.5 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 -0.5% +0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 51.8 50.7 制造业投入物价分项指数 51.5 42.0 制造业就业分项指数 48.1 49.5 制造业新订单分项指数 58.3 -- 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 91.0 90.5 现况指数 105.6 106.1 预期指数 81.5 80.5 1730 美国汽车销量年率(万辆) 3月 1,657 1,750 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/孙茉莉；审校 王颖)