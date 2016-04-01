中国债市动态：PMI超预期但现券走势稳健，经济回暖仍待更多数据佐证

路透上海4月1日 - 尽管中国最新PMI数据明显强于预期，但银行间市场周五早盘现券走势仍相对稳健，抛压仅短暂现身，收益率在小升后很快缩减涨幅，国债期货表现亦坚挺；而“宏观审慎评估体系”（MPA）季末考核时点已过，此前紧绷的资金面明显缓和。

交易员并指出，尽管经济数据再现回暖迹象，但参考去年的经验，市场仍认为其持续性需进一步观察，有待更多数据佐证，而短期内债市在配置需求支撑下，料依旧维持偏弱整理态势。

“今天收益率在PMI出来之后上了点，后来又被taken(买)下来了，和昨天收盘价也差不了多少。”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，虽然PMI数据超预期，但实际上由于年初以来商品价格走高等因素，大家对此也有了一定的心理准备，“就看这样的数据企稳，是否可以持续，而且再看看全球市场的整体表现。”

中国3月官方和财新制造业PMI均大幅改善，超出市场预期，分别创下九个和13个月高点，非制造业PMI亦明显回升，显示前期政策效果逐渐显现，国内外需求好转带动中国经济回暖。

上述华中的银行交易员并表示，在应对MPA考核压力过后，今日资金面明显向好，早上虽还有点紧，但在央行公开市场逆回购进一步放量后，流动性进一步转暖。

中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

央行公开市场今日进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持稳在2.25%；据此计算，单日净投放1,100亿元，本周净投放则为150亿元。

一级市场方面，财政部上午招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9738%，边际中标收益率为2.0966%，投标倍数2.36倍。

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.2875%/3.2705%，上日尾盘为3.28%/3.2625%。