中国债市动态：PMI超预期但现券走势稳健，经济回暖仍待更多数据佐证

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海4月1日 - 尽管中国最新PMI数据明显强于预期，但银行间市场周五早盘现券走势仍相对稳健，抛压仅短暂现身，收益率在小升后很快缩减涨幅，国债期货表现亦坚挺；而“宏观审慎评估体系”（MPA）季末考核时点已过，此前紧绷的资金面明显缓和。
交易员并指出，尽管经济数据再现回暖迹象，但参考去年的经验，市场仍认为其持续性需进一步观察，有待更多数据佐证，而短期内债市在配置需求支撑下，料依旧维持偏弱整理态势。
“今天收益率在PMI出来之后上了点，后来又被taken(买)下来了，和昨天收盘价也差不了多少。”华中一银行交易员称。
上海一银行交易员谈到，虽然PMI数据超预期，但实际上由于年初以来商品价格走高等因素，大家对此也有了一定的心理准备，“就看这样的数据企稳，是否可以持续，而且再看看全球市场的整体表现。”
中国3月官方和财新制造业PMI均大幅改善，超出市场预期，分别创下九个和13个月高点，非制造业PMI亦明显回升，显示前期政策效果逐渐显现，国内外需求好转带动中国经济回暖。
上述华中的银行交易员并表示，在应对MPA考核压力过后，今日资金面明显向好，早上虽还有点紧，但在央行公开市场逆回购进一步放量后，流动性进一步转暖。
中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。
央行公开市场今日进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持稳在2.25%；据此计算，单日净投放1,100亿元，本周净投放则为150亿元。
一级市场方面，财政部上午招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9738%，边际中标收益率为2.0966%，投标倍数2.36倍。
剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.2875%/3.2705%，上日尾盘为3.28%/3.2625%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报101.050元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1606 收报99.800元，与上日结算价持平。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算