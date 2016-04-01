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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 12:03 BJT

《汇市简讯》英镑/美元成交量尚可，但走势缺乏倾向性

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* 英镑/美元在亚洲市场跌0.15%，尽管中国PMI表现较强劲，但股市疲软，为美元带来支撑

* 成交量尚可，等待周五公布美国非农就业报告

* 英国Markit PMI以及房价数据为英国方面主要数据

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线指向不一，无实质倾向

* 英镑/美元在亚洲市场介于1.4330/1.4372美元之间，分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/1RPhJ83 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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