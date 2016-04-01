中国汇市：隔夜美指大跌致人民币早盘续走升，PMI数据影响有限

* 人民币早盘续升至逾三个月高点

* 中间价四连升刷新三个半月新高

* 隔夜美元大幅走弱推升非美货币

* PMI月度好转，但基本面趋弱仍待观察

路透上海4月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘续升至逾三个月高点，因隔夜美指继续走弱，中间价则续升刷新三个半月高点。交易员称，人民币中间价调整幅度不大，或因隔夜美指大跌推升非美货币，人民币与一篮子货币的调整相称。

他们并指出，今日公布的PMI数据对汇市影响有限，月度数据好转是否能代表中国经济基本面边际改善仍有待较长时间观察。大宗商品价格反弹后中国的进出口有没有改善，这将是更重要的关注指标。

“现在有点被绑架的意思，美指跌了（人民币）也不能再涨。”一股份行交易员称，“欧元日元已经跌了那么多，升升值还行；人民币本身就没怎么跌，再升的话出口会很难看。”

中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。

中国3月官方和财新制造业PMI均大幅改善，超出市场预期，分别创下九个和13个月高点，非制造业PMI亦明显回升，显示前期政策效果逐渐显现，国内外需求好转带动中国经济回暖。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.4648元，上日收报6.4676元。今日人民币兑美元中间价 报6.4585元，上日中间价为6.4612元。人民币兑美元即期成交额 为119.62亿美元，上日半日为164.56亿美元。

全球汇市方面，美元周五进行整理，此前兑主要货币录得较大季度跌幅。投资者目前静候美国非农就业报告出炉，以寻找货币政策前景的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.641元, 上日尾盘为6.6213元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4701元, 上一交易日尾盘报6.4652元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4643:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。