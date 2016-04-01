香港个股：明发集团去年净利大跌97%并遭核数师不表意见，股份暂停买卖

路透香港4月1日 - 中国小型发展商--明发集团（国际）有限公司 周五公布的2015年度业绩，期内净利按年大跌97%；独立核数师罗兵咸永道会计师事务所并对公司去年财务报表出具＂不发表意见＂，因公司有若干交易未能令核数师信纳其性质及商业实质性，及相关金额是否该于年度内获确认等。

公司表示，由全体独立非执行董事组成的审核委员会已委任独立专业顾问，调查公司核数师提出之事项，公司将就调查的重大发展另行刊发公告。

明发集团股份今天暂停交易，停牌前周四收报1.89港元，公司市值115.17亿港元。

罗兵咸永道表示，由于若干事宜，包括：明发集团建议出售附属公司明发集团（天津滨海新区）房地产开发有限公司的股权；若干物业销售交易；及公司未有证明文件的若干收付款，其可能涉及关连方或独立第三方，故不就公司截至2015年12月31日止年度的综合财务报表发表审核意见。

＂由于不发表意见之基础所述之事项关系重大，故吾等未能取得足够之适当审核凭证，以作为提供审核意见之基础。因此，吾等不对综合财务报表发表意见。＂罗兵咸永道称。

罗兵咸永道表示，在任何其他方面而言，其认为综合财务报表已按照香港公司条例之披露规定妥为编制。

截至去年12月底止年度，明发集团的净利按年暴跌97%，至2,610万元人民币，因期内交付面积按年减少37.5%至26.29万平方米，且确认入账的物业销售均价同比跌近两成。（完）

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