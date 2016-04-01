《全球汇市》美元获得喘息之机，关注非农就业报告

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1375 1.1378 -0.03 +4.74 1.0860
美元/日圆 112.22 112.56 -0.30 -6.72 120.30
欧元/日圆 127.65 128.07 -0.33 -2.16 130.47
美元/瑞郎 0.9606 0.9611 -0.05 -4.11 1.0018
英镑/美元 1.4331 1.4358 -0.19 -2.76 1.4738
美元/加元 1.3034 1.3004 +0.23 -5.82 1.3839
美元/离岸人民币 6.4697 6.4634 +0.10 -1.50 6.5680
澳元/美元 0.7649 0.7654 -0.07 +5.14 0.7275
新西兰元/美元 0.6900 0.6903 -0.04 +1.10 0.6825
澳元/日圆 85.860 86.200 -0.39 -2.01 87.620
新西兰元/日圆 77.430 77.750 -0.41 -5.55 81.980
英镑/日圆 160.83 161.64 -0.50 -9.25 177.22
澳元/新西兰元 1.1082 1.1076 +0.05 +3.92 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/刘秀红/王颖；审校 李婷仪/艾茂林/高琦/戴素萍)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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