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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 12:41 BJT

《全球汇市》美元获得喘息之机，关注非农就业报告

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1375 1.1378 -0.03 +4.74 1.0860

美元/日圆 112.22 112.56 -0.30 -6.72 120.30

欧元/日圆 127.65 128.07 -0.33 -2.16 130.47

美元/瑞郎 0.9606 0.9611 -0.05 -4.11 1.0018

英镑/美元 1.4331 1.4358 -0.19 -2.76 1.4738

美元/加元 1.3034 1.3004 +0.23 -5.82 1.3839

美元/离岸人民币 6.4697 6.4634 +0.10 -1.50 6.5680

澳元/美元 0.7649 0.7654 -0.07 +5.14 0.7275

新西兰元/美元 0.6900 0.6903 -0.04 +1.10 0.6825

澳元/日圆 85.860 86.200 -0.39 -2.01 87.620

新西兰元/日圆 77.430 77.750 -0.41 -5.55 81.980

英镑/日圆 160.83 161.64 -0.50 -9.25 177.22

澳元/新西兰元 1.1082 1.1076 +0.05 +3.92 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/刘秀红/王颖；审校 李婷仪/艾茂林/高琦/戴素萍)

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