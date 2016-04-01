背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 4/1 1,400 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (发稿 吴芳；审校 边竞)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。