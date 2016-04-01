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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 17:22 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月1日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*内江人和      7         7   4/11簿记建档      --       AA-     4/12-4/13     广州证券
国资经营             (第3-7年末分别偿还20%本金/内江投资控股集团提供担保)   
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*怀化交通     14         7   4/11簿记建档      --       AA      4/12-4/13     平安证券
建设投资             (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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*广安经济技术 6.9        7   4/11簿记建档      --       AA      4/12-4/14     兴业证券
开发区恒生投资开发   (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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湖南省娄底    10.6       7   3/29簿记建档     4.89%     AA      3/30-4/1     恒泰长财证券
经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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靖江市城投    15         7   3/29簿记建档     4.55%     AA      3/30-4/1     申万宏源证券
基础设施发展         (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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重庆市兴荣      9        7   3/30簿记建档     4.86%     AA+     3/31-4/1     渤海证券
控股集团               (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司担保)
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泸州市纳溪区    6.8      7   3/30簿记建档     4.68%     AA      3/31-4/1      华创证券
国有资产经营           (第3-7年末分别偿还20%本金)
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九江市庐山区  11         7   3/29簿记建档     4.58%     AA      3/30-4/5     申万宏源证券
城投集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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浏阳经开区     11        7   4/5簿记建档   *上限4.80%   AA      4/6-4/8      恒泰长财证券
开发投资       (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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遵义新区开发投资 14    10    4/6簿记建档    上限6.0%    AA      4/7-4/8       江海证券
新蒲新区城市停车场建设专项债 (3-6年末每年还15%本金，7-10年末每年还10%)
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扬中交通      9.5       7    4/6簿记建档    上限5.00%   AA      4/7-4/11      天风证券
投资发展      9.5       7
(品种一由江苏省信用再担保公司担保/品种二由瀚华担保公司担保/第3-7年末分别偿还20%本金)
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无锡惠开       16        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/11      广发证券
经济发展集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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遂宁开达投资    7        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/12      广发证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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盘锦水务       11        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/12     国泰君安证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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宣城国资投资   24       7    4/6簿记建档       --        AA     4/7-4/13      国信证券
                     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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萍乡昌兴投资   5.9       7   4/8簿记建档       --       AA      4/11-4/13     东海证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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长乐国资营运  10         7   4/8簿记建档       --       AA      4/11-4/13     华福证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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聊城市安泰     8.8       7   4/8簿记建档       --       AA      4/11-4/15     兴业证券
城乡投资开发   3.2       7
                    (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金)   
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上虞经济      18.9       7   4/8簿记建档       --       AA      4/11-4/15     国信证券
开发区投资开发      (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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暂无
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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邹城城市资产    7          4    4/7簿记建档    --          AA       4/8-4/12   银河证券
经营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) 
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注: *表示新增。(完) 
        
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