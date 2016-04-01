《中国企业债发行日程表》--4月1日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *内江人和 7 7 4/11簿记建档 -- AA- 4/12-4/13 广州证券 国资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/内江投资控股集团提供担保) ========================================================================================= *怀化交通 14 7 4/11簿记建档 -- AA 4/12-4/13 平安证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *广安经济技术 6.9 7 4/11簿记建档 -- AA 4/12-4/14 兴业证券 开发区恒生投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湖南省娄底 10.6 7 3/29簿记建档 4.89% AA 3/30-4/1 恒泰长财证券 经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 靖江市城投 15 7 3/29簿记建档 4.55% AA 3/30-4/1 申万宏源证券 基础设施发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市兴荣 9 7 3/30簿记建档 4.86% AA+ 3/31-4/1 渤海证券 控股集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司担保) ========================================================================================= 泸州市纳溪区 6.8 7 3/30簿记建档 4.68% AA 3/31-4/1 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 九江市庐山区 11 7 3/29簿记建档 4.58% AA 3/30-4/5 申万宏源证券 城投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 浏阳经开区 11 7 4/5簿记建档 *上限4.80% AA 4/6-4/8 恒泰长财证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 遵义新区开发投资 14 10 4/6簿记建档 上限6.0% AA 4/7-4/8 江海证券 新蒲新区城市停车场建设专项债 (3-6年末每年还15%本金，7-10年末每年还10%) ========================================================================================= 扬中交通 9.5 7 4/6簿记建档 上限5.00% AA 4/7-4/11 天风证券 投资发展 9.5 7 (品种一由江苏省信用再担保公司担保/品种二由瀚华担保公司担保/第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 无锡惠开 16 7 4/7簿记建档 -- AA 4/8-4/11 广发证券 经济发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 遂宁开达投资 7 7 4/7簿记建档 -- AA 4/8-4/12 广发证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘锦水务 11 7 4/7簿记建档 -- AA 4/8-4/12 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宣城国资投资 24 7 4/6簿记建档 -- AA 4/7-4/13 国信证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 萍乡昌兴投资 5.9 7 4/8簿记建档 -- AA 4/11-4/13 东海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 长乐国资营运 10 7 4/8簿记建档 -- AA 4/11-4/13 华福证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 聊城市安泰 8.8 7 4/8簿记建档 -- AA 4/11-4/15 兴业证券 城乡投资开发 3.2 7 (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 上虞经济 18.9 7 4/8簿记建档 -- AA 4/11-4/15 国信证券 开发区投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 邹城城市资产 7 4 4/7簿记建档 -- AA 4/8-4/12 银河证券 经营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次