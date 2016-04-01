路透基点：超盈国际贷款额度提高至12亿港元--TRLPC

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月1日 - 消息人士称，超盈国际控股有限公司三年期贷款额由最初的10亿港元(1.55亿美元)增至12亿。
中银香港、中信银行(国际)、恒生银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。恒生银行担任额度代理行。
中国信托商业银行和新加坡大华银行以主办行身份加入，台北富邦商业银行和马来亚银行为安排行。
贷款可以用港元、美元和欧元提取。欧元占比不得超过总贷款额的30%。
贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码260个基点，平均年限为2.69年。银行受邀参贷，按比例最高可获得290个基点的综合收益，其中前端费为80个基点。
超盈国际控股有限公司提供担保。借款人包括超盈纺织(香港)有限公司，超盈纺织有限公司、超盈纺织(越南)有限公司、润信弹性织物(香港)有限公司和润达投资(香港)有限公司。
贷款用于对2013年7月获得的4.35亿港元三年期定期贷款进行再融资，以及用于一般企业用途。
超盈国际控股有限公司在香港上市，主要生产女性内衣原料。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。