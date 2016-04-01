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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 13:48 BJT

路透基点：超盈国际贷款额度提高至12亿港元--TRLPC

路透香港4月1日 - 消息人士称，超盈国际控股有限公司三年期贷款额由最初的10亿港元(1.55亿美元)增至12亿。

中银香港、中信银行(国际)、恒生银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。恒生银行担任额度代理行。

中国信托商业银行和新加坡大华银行以主办行身份加入，台北富邦商业银行和马来亚银行为安排行。

贷款可以用港元、美元和欧元提取。欧元占比不得超过总贷款额的30%。

贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码260个基点，平均年限为2.69年。银行受邀参贷，按比例最高可获得290个基点的综合收益，其中前端费为80个基点。

超盈国际控股有限公司提供担保。借款人包括超盈纺织(香港)有限公司，超盈纺织有限公司、超盈纺织(越南)有限公司、润信弹性织物(香港)有限公司和润达投资(香港)有限公司。

贷款用于对2013年7月获得的4.35亿港元三年期定期贷款进行再融资，以及用于一般企业用途。

超盈国际控股有限公司在香港上市，主要生产女性内衣原料。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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