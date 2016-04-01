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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 13:54 BJT

日本债市：公债价格上涨，受益于逢低承接盘

根据例行购债计划，日本央行周五共计买入5,200亿日圆日本公债。
当日本央行标购特定数量公债见到足够卖盘时，市场通常会获得喘息，因
为那表明央行的宽松计划正在发挥作用。
    
    日本央行短观调查结果悲观，抑制风险偏好，日股日经指数 
下跌逾3%，也对公债构成支撑。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.215%     -0.5   -0.210%
    五年期公债        -0.210%     -2.0   -0.190%
    10年期公债       -0.070%     -2.0   -0.050%
    20年期公债        0.375%     -6.5    0.440%
    30年期公债        0.000%     +0.0    0.530%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.49    +0.19    151.30
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
     欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    

 (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 艾茂林)

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