日本债市：公债价格上涨，受益于逢低承接盘

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
根据例行购债计划，日本央行周五共计买入5,200亿日圆日本公债。 当日本央行标购特定数量公债见到足够卖盘时，市场通常会获得喘息，因 为那表明央行的宽松计划正在发挥作用。 日本央行短观调查结果悲观，抑制风险偏好，日股日经指数 下跌逾3%，也对公债构成支撑。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.215% -0.5 -0.210% 五年期公债 -0.210% -2.0 -0.190% 10年期公债 -0.070% -2.0 -0.050% 20年期公债 0.375% -6.5 0.440% 30年期公债 0.000% +0.0 0.530% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.49 +0.19 151.30 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。