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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 13:43 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市走低，避险气氛浓厚

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    * 美元/日圆下跌0.28%，澳元/日圆跌0.29%，英镑/美元跌0.16%，欧元/日圆跌0.30%
    * 美元/人民币上涨0.24%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/韩元上扬0.86%，美元/印尼
卢比跌0.47%
    * 日经指数挫跌3.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.57%，美国原油跌1.38%
，伦敦期铜上涨0.23%，10年期美债收益率报1.80%
    * 日本大型制造业信心降至三年低点，加深安倍经济学疑虑 
    * 中国3月制造业与服务业PMI劲升，经济出现转机指向回暖通道 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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