《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市走低，避险气氛浓厚

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
0533GMT * 美元/日圆下跌0.28%，澳元/日圆跌0.29%，英镑/美元跌0.16%，欧元/日圆跌0.30% * 美元/人民币上涨0.24%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/韩元上扬0.86%，美元/印尼 卢比跌0.47% * 日经指数挫跌3.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.57%，美国原油跌1.38% ，伦敦期铜上涨0.23%，10年期美债收益率报1.80% * 日本大型制造业信心降至三年低点，加深安倍经济学疑虑 * 中国3月制造业与服务业PMI劲升，经济出现转机指向回暖通道 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。