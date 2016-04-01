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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 14:12 BJT

国际油市：原油期货下跌，受美元走强及供应过剩疑虑打压

近月美国原油期货 跌0.50美元至每桶37.84美元，前一交易日结算价涨0.02美元。该指标合约1-3月涨4%，也是去年第二季飙升近25%以来首个季线涨幅。

据悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称，油价近期回落，归咎于成交低迷、对于产油国有望4月17日在多哈达成冻产协议之前供应会过剩的担忧以及美元的走强。

“看多人气极低，”他表示。

悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称，定于周五稍晚公布的美国非农就业数据料将给油价带来指引。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/白云)

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