国际油市：原油期货下跌，受美元走强及供应过剩疑虑打压

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
近月美国原油期货 跌0.50美元至每桶37.84美元，前一交易日结算价涨0.02美元。该指标合约1-3月涨4%，也是去年第二季飙升近25%以来首个季线涨幅。
据悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称，油价近期回落，归咎于成交低迷、对于产油国有望4月17日在多哈达成冻产协议之前供应会过剩的担忧以及美元的走强。
“看多人气极低，”他表示。
悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称，定于周五稍晚公布的美国非农就业数据料将给油价带来指引。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。