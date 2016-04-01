台湾股市：缩量收低1%跌破月线，清明长假在即投资人退场观望

路透台北4月1日 - 台湾股市周五缩量收低1%，并跌破月线8,709.42点。分析师表示，受即将到来的清明节长假效应，及上市柜公司去年第四季财报不佳，投资人纷纷退场观望，台股跟随亚股普遍跌势低开低走。

台湾加权股价指数 收跌1%，报8,657.55点，周线收黑0.54%；今日成交初值 723.49亿台币，上交易日修正后为961.43亿台币。

〞长假前大家退场观望，而且行情来到这里大家开始检视上市柜公司的获利。〞台新投顾分析师黄文清说。

他表示，近日公布的去年第四季上市柜公司获利，与前年比较衰退15%，若与上季比较更是衰退20%，虽然上市柜业绩衰退已是预期之中，但仍较原预期差一点。目前观察今年第一季业绩应该不会太好，且担心未来四天的长假效应因而退场观望。

分析师预估，下周三（6日）台股指数区间暂看8,500-8,800点间。下周一和周二为台湾儿童节及清明节假期，金融市场休市。

今日金融保险类指数 收盘跌1.03%，电子类指数 收跌1.32%。

亚洲股市和美元周五继续下滑，投资者抱着谨慎态度进入第二季，中国经济闪现的乐观迹象被日本黯淡的人气所抵消。