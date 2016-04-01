版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 14:12 BJT

澳洲股市：收低1.64%，受累于银行类股下跌

路透悉尼4月1日 - 澳洲股市周五收低，大型银行股下滑对大盘造成拖累。

指标S&P/ASX 200指数 下跌1.64%或83.385点，收于4,999.400点。该指数周线跌1.5%，连续第二周下滑。

澳洲四家最大银行的跌势对大盘造成沉重拖累，其中澳洲联邦银行 下滑2.6%，澳洲国民银行 跌2.1%。

全球矿商股价逆市上扬，此前数据显示中国3月制造业活动意外扩张，为九个月来首见扩张 。“这似乎推动一些买盘进入材料板块，”IG市场分析师Angus Nicholson称。

必和必拓 和力拓 均温和收高，亦受助于铜价 上扬。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐