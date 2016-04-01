澳洲股市：收低1.64%，受累于银行类股下跌

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透悉尼4月1日 - 澳洲股市周五收低，大型银行股下滑对大盘造成拖累。
指标S&P/ASX 200指数 下跌1.64%或83.385点，收于4,999.400点。该指数周线跌1.5%，连续第二周下滑。
澳洲四家最大银行的跌势对大盘造成沉重拖累，其中澳洲联邦银行 下滑2.6%，澳洲国民银行 跌2.1%。
全球矿商股价逆市上扬，此前数据显示中国3月制造业活动意外扩张，为九个月来首见扩张 。“这似乎推动一些买盘进入材料板块，”IG市场分析师Angus Nicholson称。
必和必拓 和力拓 均温和收高，亦受助于铜价 上扬。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。