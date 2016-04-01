《路透晚报》--4月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国3月制造业与服务业PMI劲升，经济出现转机指向回暖通道

中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。

--中国经济：评级公司对中国经济结构调整、债务等担忧没必要--财政部副部长

中国财政部副部长史耀斌表示，评级公司对中国经济结构调整、债务、国企、金融风险等担忧是没有必要的。评级公司将展望调整为“负面”不会明显影响中国实体经济和金融市场运行。

--中国央行：稳健货币政策更加注重松紧适度，保持人民币汇率基本稳定

中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。

--中国经济：人民币不存在持续贬值的基础，继续积极财政政策--外交部

中国外交部援引中国国家主席习近平会晤美国总统奥巴马时表示，中国将继续实施积极的财政政策，人民币不存在持续贬值的基础。

--中国房地产：3月百城住宅均价同比及环比涨幅均明显扩大--中指院

中国指数研究院提供的报告显示，2016年3月百城价格指数环比、同比连续第八个月双涨，且涨幅明显扩大，分别为上涨1.9%和7.41%。

【金融】

--中国金融：央行规范票据市场，300万以上商业汇票明年起全用电票--消息

继3月上旬调研电子商业汇票业务发展后，两位消息人士透露，中国央行支付结算司日前下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。

--中国央行：3月开展SLF操作166.7亿元，PSL操作1,345亿元

中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。

--新闻稿：20家中国政府相关实体评级展望调整至负面，并确认评级--标普

标准普尔评级服务宣布，将20家中国政府相关实体的评级展望由稳定调整至负面，同时确认其评级。

--《焦点》投资大赚点亮中国险企年报，偿二代监管下生财仍亦有道

尽管中国股市去年经历暴涨暴跌的牛熊转换，但国内保险企业仍投资收益大赚，净利润亦保持增势迅猛态势，与进入“过冬期”的银行业形成鲜明对比。不过，考虑到经济放缓及利率下行等“紧箍咒”难松，今年险资再投资压力不减。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周小幅净投放，维稳操作应对季末MPA大考

中国央行公开市场本周逆回购操作逐日加码，以缓和季末MPA(宏观审慎评估体系)考核首秀造成的资金面紧势；不过，全周仅实现小幅净投放，监管层在维稳同时，仍保持稳健偏中性的政策基调。

--中国货币市场：季末因素消退资金供给恢复，4月谨慎应对缴税等扰动

随着季末MPA(宏观审慎评估体系)考核等因素消退，中国银行间市场资金供给明显恢复，加之今日公开市场逆回购放量，主要回购利率均有下行。

--中国债市动态：PMI超预期但现券走势稳健，经济回暖仍待更多数据佐证

尽管中国最新PMI数据明显强于预期，但银行间市场早盘现券走势仍相对稳健，抛压仅短暂现身，收益率在小升后很快缩减涨幅，国债期货表现亦坚挺；而“宏观审慎评估体系”（MPA）季末考核时点已过，此前紧绷的资金面明显缓和。

--中国票据市场：转贴利率本周续升，季末资金偏紧及MPA考核均施压

中国票据市场转贴利率本周持续上行，幅度20-30基点左右。交易员称，季末资金面收紧，同时MPA考核票据资产也在范围之内，致机构出票意愿有增无减，转贴价格本周走升幅度较大。

--中国财政：广东出台政府债务应急预案，分为初级、中级和严重

广东省出台政府性债务风险应急预案，对政府性债务风险应急组织指挥体系和职责、风险预警机制、应急处置、后期处置等作出规定。根据省、市、县三级政府债务风险严重程度和影响面，将债务风险分为初级债务风险、中级债务风险和严重债务风险三级。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率1.9738%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期 (91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9738%，边际中标收益率为2.0966%，投标倍数2.36倍 。

【外汇】

--中国汇市：隔夜美指大跌致人民币早盘续走升，PMI数据影响有限

人民币兑美元即期早盘续升至逾三个月高点，因隔夜美指继续走弱，中间价则续升刷新三个半月高点。交易员称，人民币中间价调整幅度不大，或因隔夜美指大跌推升非美货币，人民币与一篮子货币的调整相称。

--《人民币综述》夜盘交易在寂寞中前行，期待愈夜愈美丽

中国央行推出人民币夜盘交易已满三个月，虽然成交依然淡静，但3月份波动已有所上升，这得益于人民币贬值预期淡化，维稳压力下降后监管层亦乐见人民币与国际市场“良性互动”，以增加夜盘时段的存在感。

--中国外汇：开展银行间外汇掉期冲销试点，对象暂定外汇远掉做市商

中国货币网称，中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉期做市商，参与机构范围将视冲销实际情况调整。

--投行观点：中国央行首次披露外汇远期头寸意在提高干预透明度--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，中国央行首次披露外汇远期头寸是央行提高外汇干预透明度的重要一步，有助于避免市场仅因信息不足而过度反应。此举或有利于在岸外汇衍生品市场的发展。

--中国汇市：3月人民币汇率CFETS指数跌1.5%，创公布来最低水平

中国外汇交易中心(CFETS)公布，3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。

【证券/行业】

--《技术分析》中国股市沪综指上档压力不减

中国股市沪综指本周维持3,000点附近震荡拉锯，期间虽有上冲但动力仍然不足。技术面显示，上档卖压不减，银行等权重股的反复护盘仅能支撑大盘不跌，无法带动大盘有效上攻；勉力强拉只会继续加剧卖压，短线反复冲高回落变盘向下的概率加大。

--中国股市：沪综指小幅收涨，银行股获明显护盘但小长假前市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，受标普下调中国主权评级影响，今日早盘市场一度回落，不过权重指标股相对抗跌，银行股获明显护盘助大盘午盘逐级回升，对稳定市场情绪起到一定作用，临近收盘指数翻红。

--路透调查：多数东亚股市2016年料将表现平平，年底前仍有一番震荡

一项路透调查显示，东亚地区股市在今年剩余时间将有一番剧烈震荡，一些市场料将录得温和涨幅，但投资人仍担心中国前景及美国升息次数。

--《独家新闻》安邦合伙人称，放弃喜达屋是为避免陷入持久竞购战

中国安邦保险集团所组建财团的其中一名合伙人周五称，安邦放弃对喜达屋酒店及度假村(Starwood)140亿美元收购计划，是为了避免陷入持久的竞购战。

--中国房地产：万科第一季销售725亿稳坐榜首，恒大和绿地列前三--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科第一季销售达725.2亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置，恒大地产和绿地分列第二和第三位，销售额分别为669.7亿元和475.5亿元。

--中国企业：华为2015年营收跳增37%，创七年最大升幅

中国华为技术有限公司公布的年度营收增长率创2008年以来最高，因国内采用4G移动技术和全球智能手机销售强劲，提振了华为营收。华为是全球最大的电信设备制造商之一。

--中国金属：炼铜企业寻求提高第二季现货铜精矿加工精炼费用--消息

行业消息人士对路透表示，中国炼铜企业希望第二季将现货加工精炼费用(TC/RC)从目前水平最多上调12%，以体现原材料铜精矿进口增加。

--《焦点》鸿海掷重金收购夏普与苹果保持技术同步，但竞争风险不容小觑

台湾鸿海收购日本夏普，希望藉此获得先进的高端OLED屏技术，该屏幕可能被苹果应用在未来的手机上。苹果是鸿海的最大客户。但即便拥有鸿海的支持，夏普要想赶上竞争对手也面临严峻挑战，后者已经在考虑更先进的“可折叠”显示屏。

--中国个股：中国船舶获10艘40万吨级超大型矿砂船合同，合同额55亿元