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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在美国非农就业数据公布前波动幅度不大

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* 欧元/美元周四高点在1.1412美元，为去年10月以来最高。亚洲盘波动区间为1.1367-88

* 隔夜欧元/日圆遭遇抛售也令欧元/美元承压。美元指数脱离低点，报94.61，周四为94.40

* 在周四低点1.1311、周三低点1.1284及10日移动均线切入位1.1257之前，几乎没有真正的技术支撑

* 阻力位在周四高点，随后为1.1420/1.1495，分别为10月16日和15日高点

* 市场暂时等待从美国非农就业报告中获得引导，因此该货币对接下来可能位于1.13区间的高端 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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