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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 15:08 BJT

新兴汇市：获利了结拖累亚币大多下跌，等待美国非农就业数据

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.34    112.57   +0.20   +7.09    120.30
    坡元            1.3501    1.3485   -0.12   +4.99    1.4175
    台币          32.261    32.282   +0.07   +2.50    33.066
    韩元           1150.69   1143.50   -0.62   +2.11   1174.95
    泰铢             35.11     35.17   +0.17   +2.59     36.02
    菲律宾披索       46.06     46.07   +0.02   +1.82     46.90
    印尼卢比      13165.00  13255.00   +0.68   +4.71  13785.00
    印度卢比       66.25     66.25   +0.00   -0.15     66.15
    马币            3.8970    3.9020   +0.13  +10.08    4.2900
    人民币          6.4649    6.4490   -0.25   +0.42    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/李婷仪/刘秀红/艾茂林/高琦)

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