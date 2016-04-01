西班牙数据：3月制造业继续增长，但速度降至12月以来最慢

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透马德里4月1日 - 周五公布的一项调查显示，西班牙3月制造业继续增长，但速度却是去年12月以来最慢，因产出及新订单扩张速度放缓。
3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)为53.4，低于2月的54.1，但仍是该指数连续第28个月高于50荣枯分界线。
“尽管西班牙的制造业增速从年初开始放缓，但最新产出及新订单的月度改善状况仍值得肯定，而且目前很少有迹象表明，接下来会走向停滞，”Markit经济学家Andrew Harker称。
他表示，一些企业对于制造业的就业创造机会感到乐观，有助于巩固该行业近期的乐观前景。
3月新订单分项指数从前月的54.3降至53.9。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。