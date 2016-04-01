西班牙数据：3月制造业继续增长，但速度降至12月以来最慢

路透马德里4月1日 - 周五公布的一项调查显示，西班牙3月制造业继续增长，但速度却是去年12月以来最慢，因产出及新订单扩张速度放缓。

3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)为53.4，低于2月的54.1，但仍是该指数连续第28个月高于50荣枯分界线。

“尽管西班牙的制造业增速从年初开始放缓，但最新产出及新订单的月度改善状况仍值得肯定，而且目前很少有迹象表明，接下来会走向停滞，”Markit经济学家Andrew Harker称。

他表示，一些企业对于制造业的就业创造机会感到乐观，有助于巩固该行业近期的乐观前景。