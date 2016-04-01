全球金市：现货金小涨，投资者在美国非农就业报告公布前保持谨慎

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
根据路透调查，美国3月份非农就业岗位或增加20.5万个。如果数据较强，则或令美国升息预期再度升温、推高美元并打击黄金。
0705GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,233.30美元，隔夜上涨0.6%。
美国经济数据仍是焦点，投资者试图藉此衡量经济力度以及对货币政策的影响。
周四数据显示，美国上周初请失业金人数意外增加，但3月裁员人数骤降，表明就业市场增长势头仍未改变。
-------------------0705GMT----------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1233.3 1.35 0.11
现货银 15.35 -0.066 -0.43
现货铂金 977.2 4.7 0.48
现货钯金 569.8 7.8 1.39
COMEX期金 1235 -0.6 -0.05
COMEX期银 15.395 -0.069 -0.45
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译/审校 高琦/孙茉莉/艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。