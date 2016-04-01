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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 15:43 BJT

全球金市：现货金小涨，投资者在美国非农就业报告公布前保持谨慎

根据路透调查，美国3月份非农就业岗位或增加20.5万个。如果数据较强，则或令美国升息预期再度升温、推高美元并打击黄金。

0705GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,233.30美元，隔夜上涨0.6%。

美国经济数据仍是焦点，投资者试图藉此衡量经济力度以及对货币政策的影响。

周四数据显示，美国上周初请失业金人数意外增加，但3月裁员人数骤降，表明就业市场增长势头仍未改变。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1233.3 1.35 0.11

现货银 15.35 -0.066 -0.43

现货铂金 977.2 4.7 0.48

现货钯金 569.8 7.8 1.39

COMEX期金 1235 -0.6 -0.05

COMEX期银 15.395 -0.069 -0.45

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译/审校 高琦/孙茉莉/艾茂林)

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