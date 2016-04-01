金属期市：期铜上涨，因中国制造业意外扩张

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%至每吨4,875美元。周四下跌0.5%，盘中一度触及四周低点。
澳新银行(ANZ)大宗商品分析师称，对于本就已经对中国铜库存强劲增长忧心忡忡的投资者而言，标普的调降评级无疑令担忧情绪进一步加重。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.62%，至每吨37,120元人民币。
另外，中国铜冶炼厂正寻求将第二季现货铜加工精炼费用(TC/RC)从目前水平提高至多12%，以及秘鲁Cerro Verde铜矿工人计划下周罢工，也给铜价带来利好。
澳新银行称，其他金属方面，铝、镍和锌因库存小幅下滑获得投资者一定程度的青睐。
三个月期铝 涨0.5%至每吨1,527.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李婷仪/艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。