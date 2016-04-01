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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 15:44 BJT

金属期市：期铜上涨，因中国制造业意外扩张

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%至每吨4,875美元。周四下跌0.5%，盘中一度触及四周低点。

澳新银行(ANZ)大宗商品分析师称，对于本就已经对中国铜库存强劲增长忧心忡忡的投资者而言，标普的调降评级无疑令担忧情绪进一步加重。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.62%，至每吨37,120元人民币。

另外，中国铜冶炼厂正寻求将第二季现货铜加工精炼费用(TC/RC)从目前水平提高至多12%，以及秘鲁Cerro Verde铜矿工人计划下周罢工，也给铜价带来利好。

澳新银行称，其他金属方面，铝、镍和锌因库存小幅下滑获得投资者一定程度的青睐。

三个月期铝 涨0.5%至每吨1,527.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李婷仪/艾茂林)

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