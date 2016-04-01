路透基点：中国化工为收购先正达寻求127亿美元有追索权贷款--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中信银行(国际)已为中国化工集团公司就一笔127亿美元有追索权贷款向数家银行邀贷。这笔贷款旨在为中国化工以430亿瑞郎收购瑞士农化集团先正达提供部分融资。

中信银行是该笔一年期有追索权贷款的全球协调行。这笔贷款是对之前为收购先正达提供融资、与先正达评级挂钩的202亿美元无追索权过桥贷款的补充，此过桥贷款即将结束高级银团联贷阶段。

消息人士说，中信银行已经向几家银行发出条件清单(term sheet)。一位消息人士说，约有5-6家中资银行正在审查条件。

受邀银行预计最终分别可承贷至少10亿美元。另一消息人士说，预计中信银行也将向其他几家银行发出正式邀请。

第一位消息人士说，承诺贷款的截止期限为4月15日。

这笔贷款包含用于收购的125亿美元部分，以及用于相关支出的2亿美元。同时，也有展期六个月的选择权。

贷款利率将视中国化工的信用评级而定。消息人士说，根据中国化工的评级Baa2/BBB(穆迪/标普)，贷款初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 刘秀红)