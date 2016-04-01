路透基点：中国化工为收购先正达寻求127亿美元有追索权贷款--TRLPC

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中信银行(国际)已为中国化工集团公司就一笔127亿美元有追索权贷款向数家银行邀贷。这笔贷款旨在为中国化工以430亿瑞郎收购瑞士农化集团先正达提供部分融资。
中信银行是该笔一年期有追索权贷款的全球协调行。这笔贷款是对之前为收购先正达提供融资、与先正达评级挂钩的202亿美元无追索权过桥贷款的补充，此过桥贷款即将结束高级银团联贷阶段。
消息人士说，中信银行已经向几家银行发出条件清单(term sheet)。一位消息人士说，约有5-6家中资银行正在审查条件。
受邀银行预计最终分别可承贷至少10亿美元。另一消息人士说，预计中信银行也将向其他几家银行发出正式邀请。
第一位消息人士说，承诺贷款的截止期限为4月15日。
这笔贷款包含用于收购的125亿美元部分，以及用于相关支出的2亿美元。同时，也有展期六个月的选择权。
贷款利率将视中国化工的信用评级而定。消息人士说，根据中国化工的评级Baa2/BBB(穆迪/标普)，贷款初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 刘秀红)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。