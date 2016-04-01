《全球汇市》美元表现低迷，等待美国非农就业报告公布

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“112日圆水平提供了支撑，投资者逢低买进，在该水平显然存在一些实质的美元需求 ，”Global-info Co驻东京的汇市研究主管Kaneo Ogino称。 欧元兑美元 上涨0.1%，报1.1388美元，欧元第一季涨幅超过4%，周四曾触及逾五 个月高点1.4120美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1377 1.1378 -0.01 +4.76 1.0860 美元/日圆 112.28 112.56 -0.25 -6.67 120.30 欧元/日圆 127.76 128.07 -0.24 -2.08 130.47 美元/瑞郎 0.9608 0.9611 -0.03 -4.09 1.0018 英镑/美元 1.4335 1.4358 -0.16 -2.73 1.4738 美元/加元 1.3018 1.3004 +0.11 -5.93 1.3839 美元/离岸人民币 6.4702 6.4634 +0.11 -1.49 6.5680 澳元/美元 0.7669 0.7654 +0.20 +5.42 0.7275 新西兰元/美元 0.6902 0.6903 -0.01 +1.13 0.6825 欧元/瑞郎 1.0937 1.0943 -0.05 +0.47 1.0886 欧元/英镑 0.7934 0.7922 +0.15 +7.70 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2433 9.2371 +0.07 +0.79 9.1705 美元/挪威克朗 8.2604 8.2599 +0.01 -6.55 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/张明钧/郑茵/李婷仪/艾茂林/高琦/汪红英)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。