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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 16:04 BJT

《全球汇市》美元表现低迷，等待美国非农就业报告公布

“112日圆水平提供了支撑，投资者逢低买进，在该水平显然存在一些实质的美元需求
，”Global-info Co驻东京的汇市研究主管Kaneo Ogino称。
    
    欧元兑美元 上涨0.1%，报1.1388美元，欧元第一季涨幅超过4%，周四曾触及逾五
个月高点1.4120美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1377  1.1378  -0.01  +4.76  1.0860
    美元/日圆            112.28  112.56  -0.25  -6.67  120.30
    欧元/日圆         127.76  128.07  -0.24  -2.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9608  0.9611  -0.03  -4.09  1.0018
    英镑/美元            1.4335  1.4358  -0.16  -2.73  1.4738
    美元/加元            1.3018  1.3004  +0.11  -5.93  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4702  6.4634  +0.11  -1.49  6.5680
    澳元/美元            0.7669  0.7654  +0.20  +5.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.6902  0.6903  -0.01  +1.13  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0937  1.0943  -0.05  +0.47  1.0886
    欧元/英镑         0.7934  0.7922  +0.15  +7.70  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2433  9.2371  +0.07  +0.79  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2604  8.2599  +0.01  -6.55  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/张明钧/郑茵/李婷仪/艾茂林/高琦/汪红英)

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