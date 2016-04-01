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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 16:23 BJT

重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1390  1.1378  +0.11  +4.88  1.0860
    美元/日圆            112.32  112.56  -0.21  -6.63  120.30
    欧元/日圆         127.94  128.07  -0.10  -1.94  130.47
    美元/瑞郎            0.9602  0.9611  -0.09  -4.15  1.0018
    英镑/美元            1.4356  1.4358  -0.01  -2.59  1.4738
    美元/加元            1.3019  1.3004  +0.12  -5.93  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4713  6.4634  +0.12  -1.47  6.5680
    澳元/美元            0.7673  0.7654  +0.25  +5.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.6905  0.6903  +0.03  +1.17  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0937  1.0943  -0.05  +0.47  1.0886
    欧元/英镑         0.7933  0.7922  +0.14  +7.68  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2408  9.2371  +0.04  +0.77  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2626  8.2599  +0.03  -6.53  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英；审校 郑茵)

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