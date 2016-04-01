重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1390 1.1378 +0.11 +4.88 1.0860 美元/日圆 112.32 112.56 -0.21 -6.63 120.30 欧元/日圆 127.94 128.07 -0.10 -1.94 130.47 美元/瑞郎 0.9602 0.9611 -0.09 -4.15 1.0018 英镑/美元 1.4356 1.4358 -0.01 -2.59 1.4738 美元/加元 1.3019 1.3004 +0.12 -5.93 1.3839 美元/离岸人民币 6.4713 6.4634 +0.12 -1.47 6.5680 澳元/美元 0.7673 0.7654 +0.25 +5.47 0.7275 新西兰元/美元 0.6905 0.6903 +0.03 +1.17 0.6825 欧元/瑞郎 1.0937 1.0943 -0.05 +0.47 1.0886 欧元/英镑 0.7933 0.7922 +0.14 +7.68 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2408 9.2371 +0.04 +0.77 9.1705 美元/挪威克朗 8.2626 8.2599 +0.03 -6.53 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英；审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。