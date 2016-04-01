新闻稿：20家中国政府相关实体评级展望调整至负面，并确认评级--标普

(注：标准普尔提供以下中文版本新闻稿，是根据英文版本翻译，若 与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。) 香港，2016年4月1日 - 标准普尔评级服务今日宣布，将下列20家 中国政府相关实体的评级展望由稳定调整至负面，同时确认其评级： 评级展望调整的公司： 调整后 调整前 中国移动股份有限公司 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 中国海洋石油总公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 中国海洋石油有限公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 中海石油财务有限责任公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 中国石油天然气集团公司 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 中国石油财务（香港）有限公司 A+/负面/A-1 A+/稳定/A-1 中国石油化工集团公司 A+/负面/A-1 A+/稳定/A-1 中国石油化工股份有限公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 中国铁建股份有限公司 A-/负面/-- A-/稳定/-- 大中华区信用体系评级 cnAA- cnAA 中国神华能源股份有限公司 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 神华国际(香港)有限公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 中国南方电网有限责任公司 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 恒利(香港)置业有限公司 BBB/负面/-- BBB/稳定/-- 大中华区信用体系评级 cnA- cnA Poly Real Estate Finance Ltd. 优先无抵押 BBB- BBB- 优先无抵押 cnBBB+ cnA- 保利房地产（集团）股份有限公司 BBB+/负面/-- BBB+/稳定/-- 中国电力建设集团有限公司 A-/负面/-- A-/稳定/-- 大中华区信用体系评级 cnAA- cnAA 上海国际港务（集团）股份有限公 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 司 中国石化盛骏国际投资有限公司 A/负面/A-1 A/稳定/A-1 中石化保险有限公司 交易对手信用评级 本币 A+/负面/-- A+/稳定/-- 财务实力评级 本币 A+/负面/-- A+/稳定/-- 国家电网公司 AA-/负面/-- AA-/稳定/-- 国网国际发展有限公司 A+/负面/-- A+/稳定/-- 注：随评级展望调整，以上20家公司中部分公司的大中华区信用 体系评级下调。 继我们调整对中国主权信用评级的展望后（参看2016年3月31日在 RatingsDirect上发布的《中国评级展望由稳定调整至负面；“AA-/A- 1+”评级获确认》），我们调整上述政府相关实体的评级展望。展望 调整反映我们认为，未来24个月内中国信用实力的潜在弱化，可能对 中国政府相关实体在必要时获得政府特别支持的及时性和充分程度产 生负面影响。在其他所有因素维持不变的情况下，如果中国主权评级 下调，则上述实体的评级也将下调。因此，我们预期上述受影响公司 的评级展望将与中国主权评级的展望同步变动。 以上负面展望将取代此前发布的受影响实体相关评级报告中已有 的展望陈述。因此，如果中国的主权评级展望重新调整至稳定，且相 关实体与政府的联系及其对政府的作用未发生变化，我们也可能将这 些实体的评级展望调整至稳定。 我们评估以上20家公司获得中央政府特别支持的可能性非常高， 其个体信用状况与发债人信用评级很接近，或获得母公司的高度支持 （母公司评级已考虑到政府支持因素）。 如果政府相关实体的个体信用状况高于其发债人信用评级，我们 认为发债人信用评级高于主权评级的可能性很小。 由于以下多个因素的组合，下列公司的评级不受主权评级展望调 整的影响。这些因素包括：获得政府特别支持的可能性一般至较低， 个体信用状况与发债人信用评级或母公司集团信用状况差距较远（集 团信用状况已考虑到政府特别支持因素），或获得母公司支持程度一 般至较低。 不受主权评级展望调整影响的公司： 中国铝业股份有限公司 中航国际控股股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝钢集团有限公司 宝钢资源（国际）有限公司 宝运企业有限公司 中铝国际工程股份有限公司 中国广核集团有限公司 中国黄金国际资源有限公司 中国金茂控股集团有限公司 龙源电力集团股份有限公司 招商局国际有限公司 中国冶金科工集团公司 中国蓝星（集团）股份有限公司 中国黄金集团公司 中海油田服务股份有限公司 中国中铁股份有限公司 华润燃气控股有限公司 华润置地有限公司 华润电力控股有限公司 中国建筑股份有限公司 中国建筑国际集团有限公司 中国长江三峡集团公司 香港中旅（集团）有限公司 中国中信集团有限公司 中国中信股份有限公司 中粮集团(香港)有限公司 东风汽车集团股份有限公司 昆仑能源有限公司 上海电力股份有限公司 中化香港（集团）有限公司 本报告中使用的一些术语，特别是某些用来表达我们对评级相关 因素看法的形容词，在我们的评级准则中拥有特定含义，因此应当结 合评级准则理解其含义。获取更多相关信息，请参阅www.standardandpoors.com评级准则部分 。RatingsDirect的订购用户可通过www.globalcreditportal.com和www.spcapitaliq.com获取完整的评级信息 。在标准普尔的公开网站www.standardandpoors.com，可以使 用位于左栏的评级搜索框，找到所有受上述评级行动影响的评级。（ 完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)