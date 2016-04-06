货币市场：4月6日及下提存期资金预期变化一览表

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北4月6日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共4,592亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行1,600亿台币一年期定存单。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)7,148.1亿台币： 105/04/07 2,967亿台币 105/04/08 1,214亿台币 105/04/11 5,310.3亿台币 105/04/12 1,840亿台币 105/04/13 4,886.5亿台币 105/04/14 1,665.2亿台币 105/04/15 5,800亿台币 105/04/18 2,769亿台币 105/04/19 5,476.5亿台币 105/04/20 1,487.5亿台币 105/04/21 1,814.5亿台币 105/04/22 147亿台币 105/04/25 80亿台币 105/04/26 4,462.8亿台币 105/04/27 1,975亿台币 105/04/28 2,401.8亿台币 *105/04/29 1,505亿台币 105/05/02 35亿台币 105/05/03 1,311亿台币 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 04/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 04/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 04/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 04/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共850亿台币。 4/11：财104-5期364天期国库券到期，金额250亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/8：发行20年期公债105/6期，金额300亿台币，1日标售。 --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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