《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月1日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月1日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.83345 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 13.89 7.44 2.24 南玻 10.66 6.35 2.01 深康佳 5.10 3.04 2.01 ST中华 12.54 5.97 2.52 ST中冠 49.20 20.50 2.88 深深宝 17.00 8.66 2.36 深华发 23.35 8.42 3.33 深赤湾 16.77 13.32 1.51 特力 70.90 26.59 3.20 飞亚达 12.50 8.13 1.84 一致药业 61.89 40.26 1.84 深深房 11.57 6.18 2.25 ST盛润 7.49 6.20 1.45 深南电 10.11 4.60 2.64 深纺织 12.31 7.38 2.00 方大集团 14.30 6.63 2.59 深国商 29.74 11.42 3.12 深赛格 13.17 5.75 2.75 宝石 7.80 5.21 1.80 小天鹅 25.82 20.80 1.49 粤高速 5.60 4.02 1.67 晨鸣纸业 8.52 5.75 1.78 ST珠江 9.15 6.15 1.79 美菱电器 5.71 4.36 1.57 大冷股份 15.26 9.14 2.00 粤电力 5.86 4.56 1.54 佛山照明 9.36 6.04 1.86 江铃汽车 26.51 22.25 1.43 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.50 5.07 2.25 威孚高科 19.01 15.48 1.47 古井贡酒 36.19 25.21 1.72 ST东海 16.55 7.29 2.72 长安汽车 15.40 14.39 1.28 京东方 2.56 2.05 1.50 鲁泰 11.04 10.36 1.28 本钢板材 6.20 2.61 2.85 张裕 37.23 23.99 1.86 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。