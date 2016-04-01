更新版 1-中国汇市：人民币缩量收升续创三个半月新高，关注美非农数据影响

* 人民币收盘与中间价同创三个半月新高

* 购汇需求回升令升幅收窄

* PMI向好但基本面仍待观察

* 关注美非农数据影响 (新增评论和收盘报价)

路透上海4月1日 - 人民币兑美元即期 周五缩量收升，与中间价同步刷新三个半月高点，周涨幅0.79%。交易员称，今日交投较昨日降逾两成，在接连反弹且接近前期高点后购汇需求回升，部分机构回补头寸也限制人民币反弹空间，需重点关注晚间美国非农就业数据影响对夜盘及后续影响。

他们并指出，今日公布的PMI数据对汇市影响有限，月度数据好转是否能代表中国经济基本面边际改善仍有待较长时间观察；大宗商品价格反弹后中国的进出口有没有改善，这将是更重要的关注指标。

“这周（美元兑）人民币都在跌的嘛，跟着美指走，但晚上有非农，不好说怎么走，等数据出来看看能不能逆转了，现在大家还是偏看空美元。”一中资行交易员说。

中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国3月官方和财新制造业PMI均大幅改善，超出市场预期，分别创下九个月和13个月高点，非制造业PMI亦明显回升，显示前期政策效果逐渐显现，国内外需求好转带动中国经济回暖。

全球汇市方面，美元周五下滑，第一季创六年半最差单季表现，投资者认为，就只凭一项美国月度就业报告，尚不能说服他们提高对美国何时再度升息的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4644 6.4676 0.05% 中间价 6.4585 6.4612 0.04% 成交额 208.22亿美元 269亿美元 日内波动幅度(pips) 51 日高6.462 日低6.4671 今年以来升贬幅度 0.45% 2005年汇改以来升贬幅度 28.03% 一年期美元/人民币掉期 +630

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4725 6.4652 一年期NDF 6.6415 6.6213

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4648；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。