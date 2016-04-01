中国票据市场：转贴利率本周续升，季末资金偏紧及MPA考核均施压

路透上海4月1日 - 中国票据市场转贴利率本周持续上行，幅度20-30基点左右。交易员称，季末资金面收紧，同时MPA考核票据资产也在范围之内，致机构出票意愿有增无减，转贴价格本周走升幅度较大。

他们并表示，季末不少机构出票腾挪信贷规模，也是导致票据价格攀升重要因素之一；虽然度过季末资金面逐渐恢复平稳，短期票据价格有望下行，但在票据监管力度加大以及票据价格目前吸引力有限影响下，转贴价格下行空间受限。

“转贴价格涨了不少，国股价格3.5%左右，城商的更高有到3.7%-3.8%的，整体涨了20-30个左右基点，季末资金紧张是重要原因，很多机构规模不够也有很大关系，”华北一银行交易员说。

他并称，自农行票据风险事件后，机构票据交易的心态也比较谨慎，目前情况下除非票据价格走低，收票意愿会回升，否则转向做同业等资产的概率还是较大。

随着季末MPA(宏观审慎评估体系)考核等因素消退，中国银行间市场周五资金供给明显恢复，加之今日公开市场逆回购放量，主要回购利率均有下行。

中国央行自2016年起采取“宏观审慎评估体系”(MPA)，取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

对于未来票据价格走势，上述交易员认为，4月初若资金面宽松持续应该会带动票据价格小幅下行，但是已经很难回到前期的低点了。

继3月上旬调研电子商业汇票业务发展后，两位消息人士周五透露，中国央行支付结算司日前下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价