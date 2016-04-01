路透基点：乔山健康科技拟筹募65亿台币再融资--TRLPC

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾上市公司乔山健康科技寻求筹集等值65亿台币五年期贷款。
消息人士说，台银、华南银行、兆丰、台湾企银、合作金库为牵头行。合作金库为额度代理行。
消息人士说，预计这笔融资将包括A部分42.3亿台币、B部分等值6,000万美元、C部分等值5,500万美元。三部分承贷总额不得超过等值65亿台币。
融资所得将用于2012年10月一笔等值24.55亿台币的再融资，以及营运资本用途。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。