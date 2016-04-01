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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 16:49 BJT

路透基点：乔山健康科技拟筹募65亿台币再融资--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾上市公司乔山健康科技寻求筹集等值65亿台币五年期贷款。

消息人士说，台银、华南银行、兆丰、台湾企银、合作金库为牵头行。合作金库为额度代理行。

消息人士说，预计这笔融资将包括A部分42.3亿台币、B部分等值6,000万美元、C部分等值5,500万美元。三部分承贷总额不得超过等值65亿台币。

融资所得将用于2012年10月一笔等值24.55亿台币的再融资，以及营运资本用途。(完)

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